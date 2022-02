Regierung wegen Hetze in Kontakt zu Telegram

Berlin. Nach Hetze und Gewaltaufrufen in deutschen Chatgruppen hat die Bundesregierung Kontakt zum Messengerdienst Telegram hergestellt. „In einem ersten konstruktiven Gespräch zur weiteren Zusammenarbeit haben wir vereinbart, den Austausch fortzusetzen und zu intensivieren“, schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitag auf Twitter. „Dieser Schritt ist ein guter Erfolg, auf dem wir aufbauen werden.“ Details nannte sie nicht.

Die Bundesregierung steht im Austausch mit Telegram. © Fabian Sommer/dpa

Bislang waren alle Versuche der Bundesregierung, Kontakt mit Telegram aufzunehmen, gescheitert. Dem Vernehmen nach nahmen an einer Videokonferenz mit Beamten aus dem Innen- und Justizministerium am Mittwoch auch Vertreter der Konzernspitze von Telegram teil. Diese sollen ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit erklärt haben. Weitere Gespräche wurden vereinbart.

Telegram wurde von den Brüdern Nikolai und Pawel Durow gegründet. Sie versprechen, die Daten der Nutzerinnen und Nutzer von Telegram zu schützen. Die Brüder lehnen in weiten Teilen eine Kooperation mit staatlichen Stellen ab und kümmern sich nicht um Löschanfragen, auch wenn es sich um Hassrede und Gewaltaufrufe handelt.

Nicht leicht zu erreichen

Nur bei islamistischer Terrorpropaganda soll es westlichen und russischen Behörden gelungen sein, Telegram zu Löschaktionen zu bewegen. Der Messengerdienst gilt als schwierig zu erreichen. Das Kernteam um Pawel Durow sitzt derzeit in Dubai. Den deutschen Behörden ist es bislang nicht gelungen, Löschanforderungen nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz rechtssicher zuzustellen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) drohte dem Dienst am Freitag mit einem Millionen-Bußgeld. Er erklärte bei einem EU-Treffen in Lille, dass das Bundesamt für Justiz ein Bußgeldverfahren gegen Telegram eingeleitet habe. Man habe dazu in den Vereinigten Arabischen Emiraten um Rechtshilfe gebeten.

Wenn Telegram die Nachricht dauerhaft nicht zugestellt werde, gebe es die Möglichkeit einer öffentlichen Zustellung im Ausland. „Das heißt, wir würden das dann öffentlich machen, und dann muss das Unternehmen das auch gegen sich gelten lassen, als ob die formelle Zustellung erfolgt ist.“

Anschließend werde der nächste Schritt eingeleitet – nämlich die Festsetzung eines Bußgeldes. Dieses könne in die Millionen gehen. „Und deshalb wäre es besser für das Recht, aber auch für Telegram, wenn wir im Wege des Gesprächs zu einer Lösung kommen würden.“

Buschmann beriet mit seinen EU-Kollegen ebenfalls über Hassrede und Hassverbrechen im Internet. In Deutschland steht Telegramm vor allem deshalb im Fokus, weil sich über den Dienst teils radikale Gegner der Corona-Politik organisieren. Das Bundeskriminalamt hatte kürzlich angekündigt, Telegram stärker ins Visier zu nehmen.

Telegram hat den Ruf, jegliche Inhalte ohne Moderation zuzulassen. Die Größe von Gruppen oder das Weiterleiten von Nachrichten sind so gut wie nicht beschränkt. Das hat gerade während der Pandemie Akteure angezogen, die auf Plattformen wie Youtube oder Facebook wegen Falschinformationen oder verhetzenden Inhalten gesperrt wurden. dpa