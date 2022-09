Referenden für Russland-Beitritt in Luhansk und Donezk

Luhansk. Die Separatistenführungen in den umkämpften Regionen Luhansk und Donezk in der Ostukraine haben umstrittene Referenden für den Beitritt zu Russland angesetzt. Die Abstimmungen sollen vom 23. bis 27. September abgehalten werden, teilten der Chef des Luhansker Separatistenparlaments, Denis Miroschnitschenko, am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge sowie kurz darauf die Volksversammlung von Donezk mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zeitgleichen Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes.