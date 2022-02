Reaktionen aus Mannheim und Ludwigshafen auf Krieg in Ukraine

Ludwigshafen/Mannheim/Stuttgart. Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat sich betroffen über die russische Invasion in der Ukraine geäußert. "Wir sind zutiefst erschüttert angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine und verurteilen ihn aufs Schärfste", sagte die 59-Jährige auf Anfrage dieser Redaktion. "Was wir heute erleben müssen, ist ein brutaler Bruch des Völkerrechts durch Russland, ein brutaler Angriff auf unsere demokratische und friedliche Ordnung. Unsere ganze Solidarität und unser Mitgefühl gelten den Menschen in der Ukraine", betonte sie. "Das sage ich als überzeugte Europäerin und Demokratin. Wir werden die weiteren Entwicklungen eng verfolgen. Und uns muss klar sein, dass dieser Krieg Putins auch Folgen für uns haben wird", so die ehemalige Europaabgeordnete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Rolle spielt die Nato im Ukraine-Krieg Die Nato ist ein westliches militärisches Verteidigungsbündnis , das im Nordatlantikvertrag von 1949 geregelt ist. Dort heißt es in Artikel 5: "Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird." Die Ukraine ist aber nicht Nato-Mitglied.

, das im Nordatlantikvertrag von 1949 geregelt ist. Dort heißt es in Artikel 5: "Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird." Wenn nun im Konflikt zwischen Russland, der Ukraine und dem Westen vom " Bündnisfall der Nato" die Rede ist, ist genau diese Passage im Nato-Vertrag gemeint. Im Fall eines solchen Angriffs, so hält der Artikel 5 fest, greife das in den Vereinten Nationen anerkannte "Recht der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung" der angegriffenen Parteien.

der Nato" die Rede ist, ist genau diese Passage im Nato-Vertrag gemeint. Im Fall eines solchen Angriffs, so hält der Artikel 5 fest, greife das in den Vereinten Nationen anerkannte "Recht der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung" der angegriffenen Parteien. Um die "Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten", dürfe auch " Waffengewalt " ergriffen werden, heißt es in Artikel 5. "Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen." Die Maßnahmen seien einzustellen, "sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten".

" ergriffen werden, heißt es in Artikel 5. "Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen." Die Maßnahmen seien einzustellen, "sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten". Die Nato hat derzeit 30 Mitglieder - allerdings gehört die Ukraine nicht dazu. Daher kann laut Vertrag auch nicht der Bündnisfall der Nato greifen im Krieg zwischen russischen und ukrainischen Truppen auf dem Gebiet der Ukraine. cu/fmg

Kundgebungen in Mannheim und Ludwigshafen

In Mannheim ist für Donnerstagnachmittag, 17 Uhr eine Solidaritätskundgebung „Kein Krieg in der Ukraine – Solidarität jetzt!“ geplant. Organisiert von einem Bündnis der Jusos, der Jungen Liberalen, der Grünen Jugend und der Jungen Europäer Mannheim/Heidelberg seien ausdrücklich alle Jugendorganisationen und deren Mutterparteien oder -Organisationen zu der Kundgebung herzlich eingeladen, teilte der Mannheims Jusos-Kreisvorsitzender Hamun Zourmand dieser Redaktion auf Nachfrage mit. Zaourmand bestätigte, dass unter anderem die Mannheimer Bundestagsabgeordneten Isabel Cadematori (SPD) und Konrad Stockmeier (FDP) eine jeweils zehnminütige Rede halten werden. Weitere Redebeiträge sind in Planung, die Organisation gestalte sich derzeit "sehr dynamisch".

Zu einer überparteilichen Kundgebung um 18 Uhr auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen riefen der Grünen-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, Armin Grau, sowie die Stadtratsmitglieder Gisela Witt und Hans-Uwe Daumann auf. "Wir fordern Russland und Putin auf: Stoppen Sie den Krieg! Ziehen Sie Ihr Militär zurück! Respektieren Sie die Souveränität der Ukraine und den Willen des ukrainischen Volkes!", heißt es in der Ankündigung.

Landespolitiker und -politikerin sprechen von Zäsur in der Weltgeschichte

Der stellvertretende baden-württembergische Regierungschef Thomas Strobl hat den russischen Einmarsch in die Ukraine scharf verurteilt. "Die Lage im Osten Europas ist so ernst wie nie zuvor", teilte der CDU-Politiker am Donnerstag mit. "Wir erleben eine Lage, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht hatten: Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Maske fallen lassen und einen feigen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf einen demokratischen Staat begonnen." Die Innenminister hätten am Donnerstagmorgen über die Lage gesprochen und blieben im Austausch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) für alle öffentlichen Gebäude und Dienststellen im Bundesland eine landesweite Trauerbeflaggung angeordnet. "Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt eine Zeitenwende dar", erklärte Beuth am Donnerstag in Wiesbaden. "Der russische Machthaber Putin bricht mit dieser Invasion das Tabu vom Einsatz militärischer Gewalt in Europa. Dies ist eine der dunkelsten Stunden Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges." Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sieht die europäische Staatengemeinschaft angesichts des russischen Militärschlags gegen die Ukraine vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Russland Präsident Wladimir Putin trete die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker mit Füßen, wenn er einem souveränen Staat schlicht die Existenz abspreche und einem Volk das Recht auf Staatlichkeit. "Putin will den territorialen Status quo Europas verändern", sagte Klöckner am Donnerstag nach einer Mitteilung. (mit dpa)