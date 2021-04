Rassisten beim BKA im Visier

Wiesbaden/Berlin. Angehörige einer Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes (BKA) sollen mit rassistischen Kommentaren aufgefallen sein und in einer Chat-Gruppe Enthauptungsvideos geteilt haben. Wie mehrere Mitglieder des Innenausschusses des Bundestages am Dienstag erfuhren, sollen einzelne Mitglieder der Einheit, die sich vor allem um den Personenschutz bei Reisen in Krisengebiete kümmert, Einsatzländer als „Drecklochsländer“ und die Einwohner als „Bimbos“ bezeichnet haben. Wie Mitglieder des Ausschusses übereinstimmend berichteten, soll es auch sexistische Äußerungen und Mobbing gegeben haben. In mindestens einem Fall soll angeblich der Hitlergruß gezeigt worden sein.

Strafanzeige schon 2020 gestellt

Wie das BKA mitteilte, hat die Berliner Staatsanwaltschaft inzwischen Ermittlungen gegen drei Beamte eingeleitet. BKA-Präsident Holger Münch hatte im 17. November 2020, nachdem die Vorwürfe aufgrund interner Hinweise bekannt geworden waren, Strafanzeige gestellt. Laut BKA geht es bei den Ermittlungen um Bedrohung, um das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen und um das Verbreiten von Gewaltdarstellungen. Die Vorwürfe richteten sich gegen einzelne Beamte in einem Referat der Abteilung Sicherungsgruppe, also dem Bereich für den Personenschutz. Im Zuge interner Ermittlungen hätten sich Hinweise auf „individuelles Fehlverhalten und Dienstpflichtverletzungen konkretisiert und in insgesamt zehn Fällen zur Einleitung von Disziplinarverfahren geführt“. dpa