Über Stunden wird Israel von militanten Islamisten aus Gaza beschossen, die Armee antwortet mit Luftangriffen. Ein Flächenbrand droht. Die Vereinten Nationen sind gespalten.

Es begann am späten Nachmittag, die Luft war drückend schwül, wie kurz vor einem Gewitter. Und der Donner kam. Er kam aus Gaza. In ganz Jerusalem heulten die Sirenen, die in Israel jedes Kind deuten kann:

...