Rätselraten um die K-Frage

Berlin/München. Im unionsinternen Streit um die Kanzlerkandidatur ist weiter kein Ende in Sicht. CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder sind aber weiter miteinander im Gespräch, erfuhr die Deutschen Presse-Agentur aus Unionskreisen. Weitere Details zum Stand der Beratungen blieben aber zunächst offen, auch bis wann die Entscheidung fallen soll.

AdUnit urban-intext1

Während sich die beiden Konkurrenten weiter nicht öffentlich äußerten, ergriff auch am Freitag eine Vielzahl von CDU-Spitzenpolitikern Partei für Laschet. Dabei handelte es sich aber im Kern um die gleichen Personen, die schon am Montag in Präsidium und Vorstand Laschet den Rücken gestärkt hatten.

Hans verweist auf Umfragen

Kritik an Söder: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. © dpa

„Ich bin für Herrn Laschet“, sagte Bundestagspräsident und CDU-Präsidiumsmitglied Wolfgang Schäuble im SWR. Für die Entscheidung, wer Kanzlerkandidat der Union werde, könnten nicht Meinungsumfragen ausschlaggebend sein. Schäuble warnte davor, die CDU weiter zu schwächen. Die Union könne „ohne eine starke vitale CDU schlecht Wahlen gewinnen“, sagte er.

Dagegen betonte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wie Söder und am Vortag auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Bedeutung von Umfragen für die Entscheidung. „Es ist völlig klar, dass die Frage, mit welcher Person man die besseren Chancen bei den Wahlen hat, eine zentrale Rolle spielen muss“, sagte Hans der „Welt“.

AdUnit urban-intext2

Schäuble attackierte zugleich auch Söder für dessen Kritik am Votum der CDU-Spitzengremien für Laschet, dies sei „nicht zu ertragen“. Söder hatte am Montag nach der Empfehlung von CDU-Präsidium und Vorstand gesagt, das spiegele nicht die ganze Breite der Partei wider und sei letztlich ein Beschluss in Hinterzimmern. Eine Abstimmung in der Unionsfraktion lehnte Schäuble ab. In der Fraktion laufen derzeit Bestrebungen, nächste Woche über die K-Frage zu entscheiden, sollten sich die Kontrahenten bis dahin nicht geeinigt haben.

Am Dienstag hatten Laschet und Söder nach einer rund vierstündigen Beratung in der Unionsfraktion mitgeteilt, das sie bis Ende der Woche eine Entscheidung für die K-Frage präsentieren wollen. Ob sie damit den Freitag meinten oder das Wochenende, ließen sie offen. Beide hatten am Sonntag erklärt, dass sie für die Kandidatur bereitstünden, woraufhin sich die obersten Parteigremien hinter ihrem jeweiligen Parteichef versammelten.

AdUnit urban-intext3

CDU-Vize Jens Spahn betonte im Deutschlandfunk, dass für ihn Laschet als CDU-Vorsitzender „der natürliche Kanzlerkandidat der Union“ sei. „Wir haben ihn im Januar zu unserem Vorsitzenden gewählt und jeder, der ihn gewählt hat, wusste, dass er damit auch den Kanzlerkandidaten der CDU nominiert“, führte der Gesundheitsminister aus.

AdUnit urban-intext4

Dagegen bekräftigte Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) ihre Unterstützung für Söder. Es habe am Dienstag ein „ganz klares Meinungsbild in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion“ für den bayerischen Ministerpräsidenten gegeben. Wenn man gewinnen wolle, dürfe man „den Besten nicht auf der Bank sitzen“ lassen“, sagte sie. dpa