Stuttgart. Rund 15 000 Menschen haben sich bei einer Kundgebung gegen die Corona-Politik in Stuttgart größtenteils ohne Masken und Mindestabstand versammelt und die Stadt in große Erklärungsnot gebracht. Diese wehrte sich gegen den Vorwurf, die Veranstaltungen der „Querdenker“ nicht verboten zu haben. Sozialministerium, Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Stadt kündigen eine Aufarbeitung an. Mehr als 1000 Polizisten waren mit Einheiten aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei im Einsatz, schritten trotz der Regelverstöße aber kaum ein – nicht zum ersten Mal in Deutschland.

AdUnit urban-intext1

Zuletzt hatte eine Demo in Kassel mit mehr als 20 000 Menschen für Schlagzeilen gesorgt – erlaubt waren nur 6000. Viele Teilnehmer hielten sich nicht an Auflagen wie das Tragen einer Maske.

In Stuttgart zogen die Demonstranten von der Innenstadt zum Cannstatter Wasen, wo die „Querdenken“-Bewegung zu einer Kundgebung aufgerufen hatte. Die Menschen liefen größtenteils ohne Masken, dicht an dicht, viele tranken Bier, es herrschte Volksfeststimmung. Nach Angaben des Deutschen Journalisten-Verbands wurden mehrere Journalisten angegriffen. Stuttgarter Journalisten des SWR wurden mit einem harten Gegenstand beworfen. Eine Live-Schalte zur Tagesschau24 musste abgebrochen werden.

Offener Streit

Minister Strobl will klären, ob solch „gefährliche Veranstaltungen“ in der Pandemie erlaubt werden müssen. „Auch die Demonstrationsfreiheit verlangt verantwortungsvolle Bürger. Unsere Grundrechte sind nicht grenzenlos und rechtfertigen nicht jedes verantwortungslose Verhalten – schon gar nicht die Gefährdung der Gesundheit und des Lebens anderer Menschen“, sagte er am Montag. Auch Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) betonte: „Es ist eine gesamtgesellschaftliche Gefährdung und dazu geeignet, die dritte Corona-Welle zu befördern.“ Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) will künftige Veranstaltungen derselben Anmelder von Demonstrationen gegen die Corona-Politik verbieten.

AdUnit urban-intext2

Zwischen Stadt und Gesundheitsministerium brach am Wochenende ein offener Streit aus: Denn Luchas Ministerium hatte vor der Demonstration gewarnt. Laut Lucha gibt die Corona-Verordnung des Landes ein Verbot solcher Versammlungen her. Der Stuttgarter Ordnungsbürgermeister, Clemens Maier (Freie Wähler), sieht das anders und verteidigt die Strategie von Stadt und Polizei. „Ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht.“ Wenn das Ministerium diese Rechtsauffassung vertreten sollte, hätte es die Stadt anweisen können, die Versammlung zu verbieten, so Maier.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisierte die Stadt. „Offensichtlich scheint es ein Missverständnis zu geben, wenn die Stuttgarter Stadtverwaltung und damit die Versammlungsbehörde sich um klare Entscheidungen drückt und der Polizei dann den Mist vor die Füße kippt.“ Der Sprecher der Stuttgarter Polizei, Stefan Keilbach, sagte: „Wir haben von vornherein gewusst, dass wir nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch beim Ausführen zwischen den Stühlen sitzen. Das war eine belastende Aufgabe.“ dpa

AdUnit urban-intext3