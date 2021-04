Putin warnt den Westen vor Überschreitung von „roter Linie“

Moskau. Für einen Moment ist am Mittwoch der Kalte Krieg zurück. Wladimir Putin hat sich in seiner Rede zur Lage der Nation gerade der Außenpolitik zugewandt, da kündigt er eine „Stärkung des Warschauer Paktes“ an. Kurz räuspert sich der russische Präsident.

Dann verbessert er sich schnell. Man werde die Bindungen in der „Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit“ stärken. Dabei handelt es sich um ein Militärbündnis von sechs postsowjetischen Staaten, nicht um den historischen Widerpart der Nato. Es war wohl nur ein Versprecher. Oder steckt mehr dahinter?

Wladimir Putin hält seine jährliche Rede zur Lage der Nation. © dpa

Es ist bekannt, dass sich Putin akribisch auf seine Auftritte vorbereitet. Wer will, kann den Hinweis auf den Warschauer Pakt daher auch als gezielte Spitze verstehen. Gegen den Westen, dem er im gleichen Redeabschnitt schwere Vorwürfe macht. EU und USA wollten „nicht zur Kenntnis nehmen, dass eine Ermordung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko geplant ist“. Russland selbst werde in einen Klammergriff genommen. Spätestens an dieser Stelle erlebt der Kalte Krieg dann eine rhetorische Neuauflage. „Russland hat seine roten Linien“, sagt Putin und droht: „Wenn jemand unseren guten Willen als Schwäche interpretiert, wird unsere Reaktion schnell und hart sein.“

Die Worte selbst sind hart, aber auch zu vage, um daraus auf jene „konkreten Schritte“ zu schließen, die Putin ankündigt, ohne sie konkret zu benennen. Umso bedrohlicher wirkt die Aussage. Denn alle, die dem russischen Präsidenten an diesem Mittwoch zuhören, wissen, dass das russische Militär in den vergangenen Wochen mehr als 100 000 Soldaten im Grenzgebiet zur Ukraine zusammengezogen hat. Sie wissen auch, dass enge Vertraute des Kremlchefs für den Fall von Provokationen „das Ende der Ukraine“ in Aussicht gestellt haben.

Nur Ablenkungsmanöver?

Der Kremlchef widmet sich am Mittwoch aber lieber Belarus. Dort, wo Machthaber Lukaschenko im vergangenen Jahr eine monatelange Freiheitsrevolte mit brutaler Gewalt unterdrückt hatte, drohe nun „ein Putsch“. So sieht es Putin, der Lukaschenko am Donnerstag in Moskau empfängt. Am Wochenende hatte der russische Geheimdienst zwei Männer festgenommen, die einen Mordanschlag auf Lukaschenko geplant haben sollen. Die belarussische Opposition vermutet eine Inszenierung. In Moskau gebe es Planspiele, Belarus zu annektieren. Ist also der Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine nur ein Ablenkungsmanöver?

Solche Fragen schießen in diesen Tagen ins Kraut. Putin lässt die Spekulationen am Mittwoch einfach weiterwuchern. Der russische Staat agiere stets „geduldig und gutwillig“. Das aber hält die Opposition im Land für ein Märchen. Tatsächlich zeigt der russische Staat, noch während Putin spricht, seine Krallen. Sonderpolizisten verhaften Mitstreiter des inhaftierten Regimekritikers Alexej Nawalny.

