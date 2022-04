Der Krieg in der Ukraine trifft vor allem die Menschen in dem Land. Sie fliehen vor Bomben in Charkiw, sie trinken Wasser aus Heizungsrohren in Mariupol, weil Trinkwasser fehlt. Sie stehen vor Lastwagen Schlange, die mitten an der Front Brote verteilen.

Doch der Krieg trifft nicht nur die Ukraine. Russland und die Ukraine bedienen zusammen rund 20 Prozent der Maisexporte und 30 Prozent

...