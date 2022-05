Psychologischer Faktor

Wer nur im Ansatz ahnen will, was Krieg bedeutet, muss in die Gesichter der ukrainischen Kämpfer schauen. Männer, die sich wochenlang in den Katakomben des Asow-Stahlwerks in Mariupol verschanzt hatten. Soldaten, die im Kampf gegen Putins Militär Arme und Beine verloren haben. Männer, die russische Bombenangriffe aushielten.

Jeder Krieg hat Orte, die sich in das kollektive Gedächtnis einbrennen: Im Syrien-Krieg ist es Aleppo, im Bosnienkrieg war es Srebrenica, im Vietnamkrieg My Lai. Der Ukraine-Krieg hat bereits mehrere Orte hervorgebracht, die beispielhaft für den russischen Völkerrechtsbruch stehen: Butscha nahe Kiew etwa, wo russische Soldaten Zivilisten getötet haben sollen. Aber eben auch das Gelände von Asowstal in Mariupol. Immer wieder gehen Bilder um die Welt, sie zeigen die Detonationen russischer Bomben. Kaum vorzustellen, wie ein Überleben in diesem Inferno möglich ist – und wie schwer es für die ukrainischen Kämpfer war.

Noch immer harren einige von ihnen aus, Zivilisten konnten offenbar in den vergangenen Tagen gerettet werden. Russland veröffentlicht nun ein Video, das die Gefangennahme der Ukrainer, medizinische Behandlung sowie den Abtransport der Verletzten zeigen soll.

Die Ukraine feiert die Soldaten aus dem Asow-Stahlwerk als Helden. Orte und Menschen werden in Kriegen stilisiert, sie werden zum psychologischen Faktor der Mobilisierung. So auch jetzt. Aber genau das ist es, was ihr Schicksal so ungewiss macht. Denn Putin wird diesen psychologischen Erfolg, die Geschichte der Helden von Mariupol, nicht unbeantwortet stehenlassen können. Im Gegenteil: Er wird durch noch mehr Härte Macht demonstrieren.