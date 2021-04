Minneapolis. Breonna Taylor, George Floyd – und nun Daunte Wright: Die Liste der von der Polizei in den USA getöteten Schwarzen ist länger geworden. In Brooklyn Center im Norden der Stadt Minneapolis, kam es nach dem Tod des 20-Jährigen den zweiten Tag in Folge zu teils gewaltsamen Protesten. Auf Plakaten stand unter anderem: „Bin ich der nächste?“, „Mord, Mord, Mord“ und „Black Lives Matter“ (auf Deutsch etwa: „Schwarze Leben sind wichtig“). Trotz Ausgangssperre waren Hunderte auf den Straßen. Die Polizei setzte US-Medien zufolge Tränengas, Gummigeschosse und Blendgranaten ein, um die Proteste aufzulösen. Auch die Nationalgarde war im Einsatz. Rund 40 Menschen seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der örtliche Polizeichef Tim Gannon sagte, er gehe davon aus, dass eine Polizistin bei der Verkehrskontrolle versehentlich auf Wright geschossen habe. Nach ersten Erkenntnissen habe sie statt eines Elektroschockers irrtümlich ihre Pistole gezogen. Der Chef der Bürgerrechtsorganisation NAACP, Derrick Johnson, erklärte jedoch: „Ob es sich um Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit handelt oder um einen unverhohlenen modernen Lynchmord, das Ergebnis ist das gleiche. Ein weiterer schwarzer Mann ist durch Polizistenhand gestorben.“

Zusammenstöße in Brooklyn Center, im Norden von Minneapolis. © dpa

Minneapolis war bereits vor knapp einem Jahr von Protesten erschüttert worden. Auslöser war die Tötung des Afroamerikaners Floyd bei einem Polizeieinsatz. dpa