Proteste in vielen Städten

Berlin. Tausende Menschen sind am Wochenende erneut in zahlreichen deutschen Städten auf die Straßen gegangen, um gegen Corona-Maßnahmen und eine Impflicht zu protestieren. Die Demonstrationen verliefen überwiegend friedlich, vereinzelt kam es zu Zwischenfällen, häufiger zu Maskenpflicht-Verstößen. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz. In einigen Städten gab es Gegendemos und andere Aktionen, die sich gegen den Protest richteten.

Den wohl größten Protest am Wochenende gab es in Hamburg: Dort zogen am Samstag nach Angaben der Polizei mehr als 11 000 Menschen in mehreren Gruppen durch die Innenstadt. „Nein zur Impfpflicht!“, hieß es auf selbstgebastelten Plakaten. Die Veranstalter sprachen von 15 000 Teilnehmern.

Nach Angaben der Polizei protestierten in Bayern allein am Samstag rund 15 000 Menschen an verschiedenen Orten. In Traunstein wurde demnach ein Beamter leicht verletzt. Zudem gab es in mehreren Kommunen Platzverweise und Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht oder wegen Beleidigung. Am Sonntag demonstrierten zudem mehrere Tausend Menschen in Nürnberg. „Die „Querdenker“ haben zwischen 10 000 und 12 000 Teilnehmer mobilisieren können“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Vielerorts drückten Menschen ihren Unmut gegenüber den Protesten aus. Eine besondere Aktion ließen sich Vereine und Institutionen im ostthüringischen Greiz einfallen: Weil die Teilnehmer der Aktion „Greiz dreht auf“ nicht selbst auf die Straße gehen wollten, um das Infektionsrisiko gering zu halten, stellten sie Pappfiguren mit aufgedruckten Namen auf. Man habe so all denen eine Stimme geben wollen, die hilflos und mit Bedauern die Nachrichten der letzten Wochen zu den Protesten in der Stadt verfolgen, sagte eine Sprecherin der Stadt. dpa

