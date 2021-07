Proteste in Eswatini

Mbabane. Die pro-demokratischen Proteste in Afrikas letzter absoluter Monarchie Eswatini haben auch am Donnerstag weiter angedauert. „Die Menschen werden von Soldaten beschossen – nur weil sie sich auf der Straße befinden“, sagte Martin Dlamini der Deutschen Presse-Agentur. Der Journalist aus dem früheren Swasiland sprach von einer chaotischen Situation. In dem Kleinstaat mit knapp 1,2 Millionen Einwohnern gibt es seit Tagen Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten.

Die Massenproteste mit zunächst mehreren Tausend Menschen hätten mittlerweile das ganze Land erfasst, sagte Dlamini. Das Internet sei weiter abgestellt. Augenzeugen im Land berichteten ebenfalls über landesweite Proteste und Schüsse. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht. Die Regierung machte Ausländer für die Unruhe verantwortlich.

Die Regierung hatte am Dienstagabend Schulschließungen und nächtliche Ausgangssperren erlassen, als Begründung aber auch die Corona-Pandemie genannt. Nach offiziell unbestätigten Berichten gab es am Mittwoch mehrere Tote. Der absolutistische König Mswati III. steht wegen Verschwendungssucht in der Kritik. Politische Parteien sind in Eswatini verboten. dpa