Köln. Die Gläubigen im größten deutschen Bistum haben dem Erzbischof offiziell das Vertrauen und die Zusammenarbeit aufgekündigt. Der Diözesanrat – die Vertretung der praktizierenden Katholiken in den Gemeinden stellte sich in einer außerordentlichen Vollversammlung gegen Kardinal Rainer Maria Woelki.

„Wir befinden uns in der größten Kirchenkrise, die wir alle je erlebt haben“, sagte am Freitag der Vorsitzende des Diözesanrats, der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD). „Der Erzbischof von Köln hat als moralische Instanz versagt und zeigt bis heute keine Haltung.“

Woelki steht seit Monaten in der Kritik, weil er ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zurückhält. Dieses Gutachten untersucht, wie Verantwortungsträger des Erzbistums in der Vergangenheit reagiert haben, wenn Priester des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wurden.

Das Gutachten der renommierten Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl ist fertig, doch Woelki hält es unter Verschluss – er begründet das mit rechtlichen Bedenken. Der Diözesanrat fordert Woelki auf, das Angebot der Kanzlei anzunehmen, das Gutachten auf ihre alleinige Verantwortung auf ihrer Website zu veröffentlichen. dpa