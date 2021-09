Protest gegen hohe Mieten

Berlin. Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Berlin gegen hohe Mieten protestiert. Die Veranstalter sprachen von 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Polizei schätzte die Zahl der Protestierenden am Nachmittag auf eine „höhere vierstellige Zahl“, wie ein Sprecher sagte. Aufgerufen zum Protest hatten das „Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“, der Berliner Mieterverein und bundesweite Initiativen gegen hohe Mieten.

Ein Sprecher des Berliner Bündnisses forderte in seiner Rede, dass bundesweit alle Mietkonzerne enteignet werden müssten. Wohnraum dürfe nicht an die Börse. „Wir von unserem Aktionsbündnis fordern einen bundesweiten Mietendeckel von der neuen Bundesregierung.“ Die Gruppe will einen Kurswechsel in der Mieten- und Wohnungspolitik: etwa Mietenstopp, keine Umwandlungen in Eigentum und keine Eigenbedarfskündigungen. dpa