Propaganda als Abendprogramm

Moskau. Es ist ja nur eine Frage. „Warum hat Russland in der Ukraine noch nicht gewonnen?“ Eine einfache Frage. Margarita Simonjan hält es trotzdem kaum auf dem Sitz. „Wir kämpfen gegen die Nato, einen riesigen Gegner.“ Die Chefredakteurin des russischen Propagandasenders RT, diesmal selbst Talkgast, funkelt ihr Gegenüber aus dunklen Augen an. „Statt uns zu beschweren, dass wir noch nicht gewonnen haben, sollten wir unserem Oberbefehlshaber lieber beim Gewinnen helfen.“ Der Fragesteller lenkt sofort ein: „Ich beschwere mich ja gar nicht.“ Aber da gerät Simonjan erst recht in Rage. „Die Nato fährt ihre gesamte Streitmacht gegen uns auf. Das ist eine Herausforderung, wie wir sie noch nicht erlebt haben.“

Der Oberbefehlshaber, das ist Präsident Wladimir Putin. Und der hatte zu Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die Losung von einer „militärischen Spezialoperation“ ausgegeben. Doch das war gestern. Heute ist Weltkrieg. Diesen Eindruck zumindest vermitteln die Propaganda-Talkshows des russischen Staatsfernsehens.

Bei Wladimir Solowjow zum Beispiel, dem im „Ersten Kanal“ der prominente Sendeplatz am Sonntagabend gehört. „Die Nato wird sich fragen müssen: Haben wir das Material und die Menschen, um uns zu verteidigen? Gnade wird es nicht geben“, erklärt der 58-Jährige. Russland werde über das Nachbarland hinausgehen, lautet Solowjows Botschaft: „Nicht nur die Ukraine muss entnazifiziert werden. Der Krieg gegen Europa und die Welt nimmt konkrete Konturen an, und wir müssen hart handeln.“ Brisanz erhalten solche Sätze, weil sie nicht selten vorwegnehmen, was Putin anschließend selbst sagt. Wenige Tage nach Solowjow warnt der Präsident in Sankt Petersburg: „Wer sich einmischt, muss wissen, dass die Antwort blitzschnell erfolgen wird. Wir haben dafür alle Instrumente, und wir werden sie anwenden.“

Es ist ein offenes Geheimnis, dass ein direkter Draht aus dem Kreml zu den Chefpropagandisten führt. Eine zentrale Figur dabei ist Dmitri Kisseljow. Der 68-Jährige leitet den staatlichen Medienkonzern „Rossija Sewodnja“ (Russland heute). Unter dem Dach des Unternehmens sind die einst unabhängige Nachrichtenagentur Ria Nowosti, der TV-Sender RT sowie das Portal „Sputnik“ vereint. Zugleich ist Kisseljow Vize bei der Fernseh- und Rundfunkanstalt WGTRK. Mit RT-Chefredakteurin Simonjan und Talkmaster Solowjow bildet er so etwas wie die voranstürmende mediale Troika des Kremls.

Fachleute wie die österreichische Medienwissenschaftlerin Magdalena Kaltseis nennen „die Verstärkung von Feindbildern“ als zentrales Ziel der Propaganda-Talkshows. Durch Schockbilder und Gräuelgeschichten würden Emotionen geschürt, um so die Meinung zu beeinflussen. Immerhin sehen fast zwei Drittel der Bevölkerung die Talkshows regelmäßig. Die Reden von einem Atomkrieg, die das Abendprogramm füllen, dürften vor allem die Ängste verstärken. Dies deuten Beobachter als Versuch, jede aufkeimende Proteststimmung im Land zu lähmen.