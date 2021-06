Probelauf fürs Kanzleramt

Berlin. Für Armin Laschet muss es sich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit anfühlen, als er am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr im Bundestag ans Mikrofon tritt. 23 Jahre ist es her, dass er hier das letzte Mal gestanden und gesprochen hat, am 23. April 1998. Damals war Laschet noch direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Aachen-Stadt. Fünf Monate später verlor er sein Mandat bei der Bundestagswahl.

AdUnit urban-intext1

Dass er nun wieder hier sprechen kann, ist einem kleinen Trick zu verdanken. Denn der CDU-Vorsitzende ist zwar auch Parlamentarier, aber im nordrhein-westfälischen Landtag. Offiziell tritt Laschet deshalb als Mitglied des Bundesrats im Bundestag auf. Inoffiziell ist es aber ein Probelauf für die ersehnte Kanzlerschaft. Der Regierungserklärung von Angela Merkel zum EU-Gipfel hört Laschet kaum zu, macht lieber noch letzte Notizen an seinem Redemanuskript. Er weiß: Dieser Auftritt muss sitzen.

Plädoyer für Europa

Zu Beginn erinnert Laschet an die sowjetische Blockade Berlins, die auf den Tag genau vor 73 Jahren begann – und daran, dass sie wegen der amerikanischen Luftbrücke nicht erfolgreich war. Die Geschichte zeige: „Wenn liberale Demokratien zusammenarbeiten, haben Teilung und Konfrontation keine Chance“, betont Laschet. Dies gelte insbesondere auch für Europa: „Weil wir in einem Europa der 27 wettbewerbsfähiger und leistungsfähiger sind als alleine.“

Zum Schluss bekommt die AfD, die Laschets Rede mit zahlreichen empörten Zwischenrufen begleitet, von ihm noch einen Seitenhieb: Man lasse sich „weder von Populisten noch Nationalisten dieses Europa kaputt machen“. Eine Partei, die Deutschland aus der EU herausführen wolle, schade den deutschen Interessen. Die AfD hat auf ihrem Parteitag den „Dexit“ als Wahlziel beschlossen. Es ist eine unerwartet starke Rede von Laschet. Man merkt ihm an, dass er als ehemaliger Europaabgeordneter eine echte Leidenschaft für das Thema hat.

AdUnit urban-intext2

Vor Laschet hat schon Olaf Scholz gesprochen. Auch das ein ungewöhnlicher Vorgang, denn normalerweise reden Mitglieder des Kabinetts nicht in einer Aussprache auf eine Regierungserklärung. Doch als klar wurde, dass am Donnerstag nicht nur Laschet, sondern auch die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock spricht, organisierte man bei der SPD in aller Eile noch einen Redeauftritt für Scholz, offiziell nicht in seiner Funktion als Minister, sondern als Vertreter der SPD-Fraktion. Doch Scholz wirkt schlecht vorbereitet, verfällt in jenen technisch-trockenen Duktus, der ihm einst den Spitznamen „Scholzomat“ einbrachte. „Wir müssen verstehen, dass Europa nur stärker wird, wenn wir es politisch begreifen, wenn dort mehr Politik gemacht wird“, fordert er, nachdem er über Kreditaufnahmen und Binnenmarkt referiert hat.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock, seit 2013 Mitglied des Bundestags, ist die Angriffslustigste unter den dreien. „Mit Pathos und Analyse allein erneuern wir Europas Versprechen nicht“, sagt sie an die Adresse von Laschet und Scholz gerichtet und fordert, aus Europa „gemeinsam einen klimaneutralen Kontinent“ zu machen. Es gehe hier um Europa, „nicht um Bewerbungsreden“, fügt Baerbock noch hinzu. Das löst einen Moment lang fraktionsübergreifend Gelächter aus.

AdUnit urban-intext3