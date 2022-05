Pressefreiheit unter Beschuss

Berlin/Charkiw. Serhii Prokopenko steigt über Trümmer. Rauch steigt auf, die Silhouetten von Eisenstangen ragen in die dicken Wolken aus Qualm und Staub. Prokopenko filmt die Feuerwehrleute, die gerade die letzten Flammen löschen. Die Häuser in der Straße im Norden der ost-ukrainischen Metropole Charkiw sind getroffen worden von einer russischen Rakete. Alles ist zerstört. „Haben Menschen überlebt?“, fragt Prokopenko einen Feuerwehrmann. „Ja, alle.“ Wunder des Krieges, festgehalten in einer Dokumentation, die nun erscheint.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Serhii Prokopenko war nie Kriegsreporter. Er arbeitet seit einiger Zeit für „Gwara Media“, eine Medienagentur in Charkiw, die Künstler porträtiert hat und Podcasts produziert. Doch mit der russischen Invasion endete das Kreative. Und die Bomben kamen.

Leben im Luftschutzbunker

Prokopenko musste entscheiden: fliehen, wie so viele? Oder bleiben – und berichten? Er blieb, wie andere Journalisten auch. Er versteckt sich in einem Luftschutzbunker, der in einem Keller im Stadtzentrum liegt, harrt aus, wenn wieder die Sirenen heulen, lebt dort die meiste Zeit seit Februar. Und recherchiert.

Als Prokopenko die Trümmer nach dem Einschlag filmt, schicken ihn die Feuerwehrleute weg. Zu gefährlich. Nicht unwahrscheinlich, dass nach einem Angriff kurze Zeit später ein zweiter an derselben Stelle folgt. Es sind die Regeln des Krieges, die auch Prokopenko in den vergangenen Wochen erst lernen musste.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Krieg, heißt es, sterbe die Wahrheit zuerst. Propaganda und Desinformation sind moderne Waffen. Umso wichtiger sind Recherchen von unabhängigen Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Doch das ist gefährlich. Mehr als ein Dutzend Journalistinnen und Journalisten sind in den ersten zwei Monaten im Ukraine-Krieg getötet worden. Manche ukrainische Medien sprechen sogar von 20 Menschen.

Die Freiheit der Presse ist ein Recht, das in Kriegszeiten schnell bedroht ist. Zumal: Schon vor der russischen Invasion stand es nicht gut um die Medienvielfalt und Unabhängigkeit des Journalismus in der Ukraine. „Es gab schon immer eine hohe Medienkonzentration in den Händen von Oligarchen, die sehr eng mit der ukrainischen Regierung verbandelt waren“, sagt Christian Mihr, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. „Die Nähe der Medien zur Macht in der Ukraine war schon seit Jahren groß.“

Das sagt auch Oleh Reshetniak. Der 29-jährige TV-Journalist arbeitet in diesem Krieg unter anderem als „Fixer“ für ausländische Reporter: vermittelt ihnen Kontakte, führt sie an Orte für Reportagen. Über die Lage in der Ukraine sagt er: „Es gibt einige Themen, die tabu sind. Zum Beispiel Berichte über die finanziellen Verhältnisse der Oligarchen. Aber Mediengruppen berichten über die Unternehmer, denen die jeweils anderen Mediengruppen gehören.“

Deutschland auf Rang 16

Am 3. Mai setzt sich die Welt mit einem „Tag der Pressefreiheit“ für unabhängige Berichterstattung ein. Eine Welt, in der Journalisten in vielen Ländern unter Druck gesetzt, verfolgt und in manchen Fällen auch getötet werden, weil sie die Wahrheit ans Licht bringen wollen. Jedes Jahr bringt Reporter ohne Grenzen eine Liste heraus. Oben stehen fast immer skandinavische Staaten wie Norwegen, Schweden und Dänemark. Dort sind die Bedingungen für Journalismus am weltweit besten. Deutschland steht mit Platz 16 solide da, war aber schon mal besser platziert. In Diktaturen wie Nordkorea, Eritrea und Iran gibt es keine Pressefreiheit.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dramatisch verschärft hat sich die Lage seit Ausbruch des Krieges auch in Russland. „Der russische Journalismus ist zusammengebrochen“, sagt Mihr von Reporter ohne Grenzen. Anfang März verabschiedete das russische Parlament ein Gesetz, das die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine quasi verbietet. Nicht einmal das Wort „Krieg“ darf genannt werden. Er heißt in der Kremlpropaganda „militärische Spezialoperation“. Wer als Journalist dagegen verstößt, dem drohen bis zu 15 Jahren Haft.

Ethik einhalten – auch im Krieg

Auch für Stefan Scholl, unseren Korrespondenten in Russland, hat das Gesetz, das Anfang März in Kraft trat, erhebliche Auswirkungen. Um seine Artikel veröffentlichen zu können und ihn nicht zu gefährden, dürfen wir weder in Überschrift, Unterzeile noch Bildunterschriften Worte wie Krieg oder Aggression verwenden. Manchmal lassen wir seine Informationen in unsere Berichterstattung einfließen, ohne ihn als Autoren zu nennen. Wir hoffen, ihn so schützen zu können und die Entwicklungen und Ereignisse in Russland nicht aus dem Blick zu verlieren.

Doch die Bomben fallen in der Ukraine. Serhii Prokopenko sagt, er habe das Leben als Kriegsreporter schnell lernen müssen: Gehe nicht in Stadtteile oder Vororte, in denen du die Sicherheitslage nicht ganz genau kennst. Sprich mit so vielen Offiziellen vor Ort wie möglich, mit Soldaten an den Checkpoints, Kommandeuren, Bürgermeistern. „Die müssen wissen, dass du da bist.“ Dritte Regel: Zahle keine Bestechungsgelder an Soldaten. Prokopenko sagt, er habe das erlebt, vor allem von einigen internationalen Journalisten. Hier 100 Dollar, da Zigaretten oder Benzin. „Das zerstört die Ethik des Journalismus“, sagt Prokopenko. Auch im Krieg will er diese Werte aufrechterhalten. zrb