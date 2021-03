Stuttgart. In Baden-Württemberg sollen nach den Osterferien schrittweise alle Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Das kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag an. „Jedenfalls haben wir das Ziel, dass wir perspektivisch allen Klassenstufen eine Chance auf Wechselunterricht einräumen – unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen“, sagte er. Voraussetzung dafür sei, dass Lehrkräfte und Schüler zweimal in der Woche Corona-Schnelltests machen.

Kretschmann kündigte für die kommende Woche Gespräche mit Vertretern von Eltern, Schülern und Lehrern an. Um möglichst viel Präsenzunterricht zu ermöglichen, sei eine hohe Beteiligung an den Tests notwendig. Eine Verpflichtung zur Teilnahme schloss er nicht aus: „Das loten wir rechtlich aus.“

Beschränkungen durch Notbremse

Bisher haben in Baden-Württemberg die Grundschüler Regelunterricht mit eingeschränktem Fächerangebot und die Klassenstufen 5 und 6 Wechselunterricht, jeweils mit Maskenpflicht. Auch die Abschlussklassen sind in den Schulen. Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz kündigte einen Stufenplan an, um „allen Kindern nach Ostern zumindest für einige Tage in der Woche Unterricht in Präsenz zu bieten“. Abhängig von den Corona-Zahlen könnten seiner Ansicht nach dann die Regionen zwischen Wechsel- oder Distanzunterricht wählen. Ab 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sollte es aber nur noch Heimunterricht geben.

Für den Lehrerverband VBE begrüßte Landeschef Gerhard Brand die Einführung einer Testpflicht für Schüler und Lehrer. Die Tests müssten aber von externem Fachpersonal durchgeführt werden. Brand kritisierte, dass die noch amtierende Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) derzeit die Bildungspolitik den Grünen überlasse.

„Tests können mehr Sicherheit und Freiheit bieten“, warb Kretschmann. Das gelte für den privaten Bereich, aber auch für die Unternehmen. Die sollten ihre Mitarbeiter mindestens einmal, besser zweimal pro Woche testen lassen. Bei einem Appell will er es nicht belassen: „Sollte Anfang April die Teilnahmequote zu niedrig sein, werden wir eine Testpflicht prüfen.“

Bei der Umsetzung der Kontaktbeschränkungen setzt Baden-Württemberg wieder auf eine nächtliche Ausgangssperre. Die greift, wenn die Zahl der Neuinfektionen stabil über 100 je 100 000 Einwohner liegt, zwischen 21 und 5 Uhr. Dann dürfen wieder nur noch die Geschäfte mit einem Sortiment für den täglichen Bedarf öffnen. Dazu zählen im Südwesten auch die Bau- und Gartenmärkte.

Kritik an Maskenpflicht

„Niemand zieht eine Notbremse leichtfertig. Aber wer sie nicht betätigt, obwohl die Gefahr absehbar ist, handelt fahrlässig“, betonte der Grünen-Politiker. Künftig sollen die Beschränkungen automatisch greifen. Bisher hatten die Kreise einen Spielraum. Aktuell liegen 15 der 44 Stadt- und Landkreise über der Marke von 100, zwei sogar über 200. Die FDP lehnte die von Bund und Ländern ausgehandelte Notbremse ab.

Drei ehemalige Abgeordnete der AfD störten die Sondersitzung des Landtags mit einem Banner. Das trug die Aufschrift „Maskenpflicht für Schulkinder – ein politisches Verbrechen“. AfD-Fraktionschef Bernd Gögel verteidigte die Aktion als „völlig harmlos“.

Während der Sitzung kassierte in Berlin Kanzlerin Angela Merkel die Pläne für eine Osterruhe. Kretschmann zollte ihr für die Korrektur „großen Respekt“. Er selbst entschuldigte sich beim Parlament und den Bürgern für das „Hin und Her“.