Posten neu besetzt

Berlin/München. Der bayerische Landtagsabgeordnete Martin Huber wird neuer Generalsekretär der CSU. Parteichef Markus Söder gab die Personalie am Freitag in München bekannt. Der 44 Jahre alte Oberbayer wird damit Nachfolger des am Dienstag zurückgetretenen Stephan Mayer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

CSU-Chef Markus Söder (r.) und der neue Generalsekretär Martin Huber.

Söder sagte, mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2023 sei es gut, wenn der Generalsekretär nun aus der Landtagsfraktion komme. „Wir setzen sehr stark auf die Bayern-Karte“, sagte Söder. Der CSU-Chef lobte, Huber sei tief in der Partei verankert und ein guter Teamplayer. Er sei ein moderner wie konservativer, wertebewusster wie weltoffener Politiker. „Er kann Land, aber kann auch Stadt. Und er ist einfach seriös“, betonte Söder. Vor allem Letzteres dürfte eine Eigenschaft sein, auf die die CSU nach dem Fall Mayer besonders großen Wert legt. Mayer hatte am Dienstag nach nur gut zwei Monaten Amtszeit seinen Rücktritt erklärt und dafür in einer schriftlichen Erklärung gesundheitliche Gründe genannt. Allerdings räumte Mayer zugleich eine „möglicherweise“ nicht angemessene Wortwahl einem Journalisten gegenüber ein. ZRB