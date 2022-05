Positiv gestimmt

Düsseldorf. Drei Tage nach der nordrhein-westfälischen Landtagswahl sind die Spitzen von CDU und Grünen in Düsseldorf zu einem ersten Gespräch zusammengekommen. An dem Treffen nahmen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Grünen-Landeschefin Mona Neubaur mit je vier Spitzenvertreterinnen und -vertretern ihrer Partei teil.

Beide Seiten äußerten sich danach positiv. „Es war ein angenehmes, offenes und ehrliches Gespräch“, sagte Neubaur nach dem zweistündigen Austausch. „Jetzt gehen wir damit zurück in unsere Parteien und werten das aus.“ Wüst sagte: „Es war ein erstes gutes Gespräch in einem guten Geist und jetzt gehen wir damit in die Gremien der Parteien, um alles weitere zu beraten.“ Zu Inhalten äußerten sich beide nicht.

Eingeladen zum ersten Treffen hatte die CDU. Von einem Sondierungsgespräch war in den Mitteilungen noch nicht die Rede. dpa

