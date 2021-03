Kassel. Nach einer Auseinandersetzung in einer Kasseler Flüchtlingsunterkunft, bei der ein Sanitäter einen Bewohner geschlagen haben soll, hat sich der Polizeipräsident der Stadt in Hessen betroffen gezeigt. „Ich darf Ihnen versichern, dass mich die Abläufe vom 08.11.2020, so wie sie in der Videosequenz zu sehen sind, fassungslos und betroffen machen“, erklärte Konrad Stelzenbach am Freitag. „Gewalt gegen eine fixierte und somit wehrlose Person ist nicht zu tolerieren – ganz unabhängig davon, was zuvor vorgefallen ist.“ Bei dem Vorfall im November vergangenen Jahres soll der Sanitäter den auf einer Trage festgeschnallten Bewohner im Beisein von Polizeibeamten geschlagen haben. Der Bewohner soll zuvor randaliert haben.

AdUnit urban-intext1

Er setze sich für eine lückenlose und konsequente Aufklärung des Sachverhaltes ein, sagte Stelzenbach. „Rettungsdienst und Polizei müssen zu jeder Zeit ihre Garantenstellung einnehmen und integer sowie rechtsstaatlich agieren“, erklärte Stelzenbach. Die Polizei in Kassel habe nach der Prüfung des Sachverhaltes drei Strafverfahren eingeleitet und an die sachleitende Staatsanwaltschaft abgegeben. Diese Strafverfahren richteten sich gegen den 32-jährigen Bewohner, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gegen den Sanitäter wegen Körperverletzung und gegen drei Polizeibeamte – unter anderem wegen Strafvereitelung im Amt.

Disziplinarverfahren eingeleitet

In dieser Flüchtlingsunterkunft in Kassel hat sich der Vorfall ereignet. © dpa

Gegen die Polizeibeamten seien auch disziplinarrechtliche Überprüfungen eingeleitet worden. „So unangemessen das Verhalten des 32-jährigen Störers gegenüber den Kollegen im Vorfeld auch gewesen sein mag: Das in dem Video offenkundig teilnahmslose Verhalten der eingesetzten Polizisten ist für mich nicht akzeptabel“, betonte Stelzenbach. „Sie hätten mit aller Entschlossenheit und Konsequenz einschreiten müssen. Wir tragen auch für Straftäter Verantwortung, und keine für die Polizei noch so frustrierende Situation darf uns dazu verleiten, unserer Pflicht als Schutzleuten nicht nachzukommen. Das erwarte ich von allen Kolleginnen und Kollegen.“ dpa