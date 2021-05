Polizei in Baden-Württemberg richtet Kompetenzteam "Posing" ein

Südwest. Die Polizei in Baden-Württemberg hat das Kompetenzteam "Posing" eingerichtet. „Wir haben immer gesagt: Autoposing ist kein Spaß, sondern sinnlos, verantwortungslos und rücksichtslos. Deshalb schieben wir dieser Szene jetzt einen Riegel vor, mit konsequenten Kontrollen und maßgeschneiderten Konzepten“, sagte Innenminister Thomas Strobl in einer Mitteilung des Landes Baden-Württemberg den Auto-Posern den Kampf an. „Mit einem Kompetenzteam Posing sorgen wir dafür, noch entschiedener, zielgerichteter und mit geballten Kräften der Posing- und Tuning-Szene flächendeckend den Saft abzudrehen", so Strobel weiter.

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz schlug in die gleiche Kerbe: „Wir wissen sehr genau wie sich eine Posing-Szene erfolgreich bekämpfen lässt. Das zeigen die Erfolge in Mannheim und Stuttgart.“ In der Quadratestadt versucht die Polizei schon länger, mit ihrem Vorgehen auf den Posermeilen der Stadt und regelmäßigen Kontrollen, Herr der Lage zu werden. „Durch konsequentes und professionelles Einschreiten der Polizei konnten dort – in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden – in den letzten Jahren hunderte Fahrzeuge stillgelegt und das Posing in weiten Teilen unterbunden werden“, sagte Hinz weiter. Die Erfahrungen in Mannheim und Stuttgart sollen nun auf die Beamten im ganzen Land übertragen werden.

Vor einigen Wochen waren die Rheinterrassen zum neue Szenetreffpunkt für Autoposer in Mannheim geworden. Nachts veranstalteten diese dabei Hupkonzerte oder fuhren mit hohem Tempo durch die Rennershofstraße und an der Rheinpromenade entlang. Mit Straßenabsperrungen, Geschwindigkeits- und Schwerpunktkontrollen gingen Polizei und Ordnungsamt auf dem Lindenhof dagegen vor. Auch wurde die Zufahrt zur Rheinpromenade gesperrt.

Strobl kündigt empfindliche Bußgelderhöhung an

Solche Szenen treten wohl vermehrt im Land auf. An Innenminister Strobl ging das zumindest nicht vorbei: „Seit diesem Frühjahr drehen wieder überwiegend jüngere Männer mit aufgemotzten, auf ohrenbetäubende Lautstärke getrimmten Autos verstärkt ihre Runden in den Innenstädten. Mit aufheulenden Motoren, quietschenden Reifen oder kurzen Vollgas-Sprints meinen sie, imponieren zu können."

Um dem entgegenzuwirken sieht Strobel zudem auch eine Erhöhung der Bußgelder als einen weiteren wichtigen Schritt an, um das Posing im Südwesten eindämmen zu können. Der Regelsatz für unnötiges Hin- und Herfahren soll künftig von 20 auf 100 Euro erhöht werden. „Das unterstützt unsere Bemühungen – denn in manchen Fällen ist eine Verhaltensänderung leider nur über die Geldbörse zu erreichen“, betonte Strobl.