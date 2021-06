Politische Stimmung relativ stabil - Union vor Grünen

Mannheim. Vom 22. bis 24. Juni 2021 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1271 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

AdUnit urban-intext1

Info Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte .

müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte Da mit Umfragen immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig.

in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig. Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet . Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli-tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

. Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli-tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde. Dieser errechneten Projektion liegen Erkenntnisse über die langfristige, sozial-strukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Neben strukturellen Faktoren werden zudem taktisches Verhalten sowie die fehlende Bekenntnisbereitschaft von Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Politbarometer Union hält die Grünen auf Distanz Mehr erfahren

Nach dem heftigen Auf und Ab der letzten Wochen vor allem bei Union und Grünen ist die politische Stimmung jetzt relativ stabil. Ende Juni haben SPD und AfD leichte Verluste, Linke und Grüne verzeichnen ein leichtes Plus, Union und FDP sind unverändert. Drei Monate vor der Bundestagswahl wird die CDU/CSU bei 34% (+/-0) gemessen, die SPD bei 14% (-2), die AfD bei 5% (-2), die FDP bei 10% (+/-0) und die Linke bei 7% (+1). Die Grünen kommen auf 24% (+1) und die sonstigen Parteien zusammen auf 5% (+/-0).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, könnten die Union und in der Summe die sonstigen Parteien im Vergleich zur letzten Politbarometer-Projektion vor zwei Wochen etwas zulegen, SPD und AfD hätten leichte Verluste. FDP, Linke und Grüne sind konstant. Aktuell könnte die Union mit 29% (+1) und die SPD mit 14% (-1) rechnen. Die AfD würde jetzt 10% (-1) erreichen, die FDP ebenfalls 10% (+/-0) und die Linke 7% (+/-0). Die Grünen kämen weiter auf 22% (+/-0) und die sonstigen Parteien zusammen auf 8% (+1). Reichen würde es bei einem solchen Ergebnis für Schwarz-Grün oder für Schwarz-Rot-Gelb, ein Bündnis aus Grünen, SPD und FDP würde eine Mehrheit momentan äußerst knapp verfehlen. Klar nicht mehrheitsfähig wären Grün-Rot-Rot oder eine CDU/CSU-SPD-Koalition.

AdUnit urban-intext2

Bundestagswahl: Vorentscheidung und Siegchancen

Für die Bundestagswahl im September werden der Union die besten Chancen eingeräumt, entschieden – so eine sehr klare Mehrheit – ist aber noch nichts. 80% der Deutschen halten das Rennen für grundsätzlich offen und nur für 19% der Befragten ist „schon jetzt klar“, wer die Bundestagswahl gewinnt. Drei Monate vor der letzten Bundestagswahl, Ende Juni 2017, hatten mit 39% deutlich mehr Wahlberechtigte als heute die Wahl für bereits entschieden erklärt.

AdUnit urban-intext3

Gefragt nach ihrer Erwartung für den September, rechnen 61% der Befragten momentan mit einem Wahlsieg der C-Parteien und Armin Laschet, für 9% werden die Grünen mit Annalena Baerbock und für 3% die SPD mit Olaf Scholz gewinnen. 9% nennen sonstige Sieger und 18% wagen keine Prognose zum Wahlsieger.

AdUnit urban-intext4

Festlegung auf Parteien und Parteipotenziale

Dass die Bundestagswahl nicht entschieden und die Volatilität grundsätzlich hoch ist, liegt vor allem auch an der politischen Flexibilität der Deutschen: Neben ihrer aktuellen Parteipräferenz können sich 72% (Jun-II ´17: 73%) der potenziellen Wähler vorstellen, auch eine oder mehrere andere Parteien zu wählen, für 28% (Jun-II ´17: 27%) kommt dagegen nur die Wahl einer bestimmten Partei in Frage.

Entsprechend verfügen die Parteien jenseits ihrer aktuellen Zustimmungswerte über weitere Potenziale, die sich in den letzten Jahren unterschiedlich entwickelt haben. So ist inzwischen für deutlich mehr potenzielle Wähler die Wahl der Grünen generell eine Option als vor vier Jahren, wogegen die Reichweite von Union und SPD abgenommen hat. Inklusive derjenigen, die aktuell für die CDU/CSU stimmen würden, ist für 48% (Jun-II ´17: 61%) der Befragten eine Wahl der Union denkbar, für alle anderen kommt das momentan nicht in Frage. Dass sie prinzipiell die Grünen wählen könnten bzw. ohnehin wählen, meinen nach 35% vor vier Jahren zurzeit 47%. Eine Stimme für die SPD ist für 40% (Jun-II ´17: 48%) eine denkbare Option, die Wahl der FDP können sich 33% (Jun-II ´17: 36%) und eine Wahl der Linken 26% (Jun-II ´17: 21%) vorstellen. Dass sie AfD wählen könnten, sagen auf Nachfrage 9% (Jun-II ´17: 8%), wobei das tatsächliche Potenzial der AfD bei den bekannten Dunkelziffern höher ausfällt.

Politikinteresse

Das Politikinteresse der Wahlberechtigten bewegt sich drei Monate vor der Bundestagswahl auf überproportional hohem Niveau: Nach eigenen Angaben haben zurzeit 59% der Deutschen ein starkes Interesse für Politik; im langfristigen Politbarometer-Mittel der letzten knapp drei Jahrzehnte sind dies 47%. Weitere 31% geben an, sich etwas für Politik zu interessieren und 10% interessieren sich hierfür kaum oder gar nicht.

Eignung als Bundeskanzler/in: Wer kann Kanzler/in?

Was die Eignung von Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock als Kanzler bzw. Kanzlerin betrifft, gibt es gegenüber allen drei Protagonisten weiterhin Vorbehalte. Während bei Laschet und Scholz die Meinungen weit auseinander gehen, überwiegen bei Baerbock unverändert die Zweifel, was sich bei der Grünen-Kandidatin neben viel Polarisierung vor allem auch mit dem erheblichen Misstrauen älterer Menschen erklärt. Im Detail glauben 49% (Jun-I: 48%) der Deutschen, dass sich Olaf Scholz als Bundeskanzler eignen würde, 44% (Jun-I: 45%) glauben das nicht. Armin Laschet halten 47% (Jun-I: 43%) für geeignet, wogegen mit 47% (Jun-I: 49%) ebenso viele skeptisch sind. Dass Annalena Baerbock Kanzlerin könnte, meinen 29% (Jun-I: 28%), 65% (Jun-I: 64%) sind gegenteiliger Meinung, darunter gut drei Viertel der ab 60-Jährigen.

Gewünschte/r Bundeskanzler/in

Insgesamt weniger groß ist der Abstand zwischen Laschet, Scholz und Baerbock in der Frage nach dem gewünschten Bundeskanzler bzw. der gewünschten Bundeskanzlerin, wobei die K-Frage weitaus stärker als bei den letzten Bundestagswahlen eine Generationenfrage ist. Vor der Entscheidung zwischen diesen drei Kandidaten hätten 34% aller Befragten am liebsten Armin Laschet als Regierungschef, 26% sind für Olaf Scholz und 24% favorisieren in diesem Triell Annalena Baerbock. Dabei wird Baerbock von 84% der Grünen-Anhänger und Scholz von 82% der SPD-Anhänger gewünscht, der Rückhalt für Laschet im Unionslager liegt bei 73%. Besonders bemerkenswert sind in der K-Frage aber vor allem die starken Alters- und Bildungsunterschiede: Während Scholz – und noch stärker – Laschet vor allem von der Generation 60plus unterstützt werden, liegt Annalena Baerbock bei allen unter 50-Jährigen sowie unter Befragten mit höheren Schulabschlüssen vorne.

Parteien: Umsetzung von Ankündigungen

Was die Ankündigungen der Parteien vor der Bundestagswahl ganz allgemein betrifft, glauben nur 23% der Befragten, dass diese dann nach der Bundestagswahl – sofern in Regierungsverantwortung – im Großen und Ganzen auch eingehalten werden, mit 75% bezweifeln dies aber die meisten. Neu ist diese Skepsis jedoch nicht: Im Vorfeld der letzten beiden Bundestagswahlen hatten ähnlich viele Deutsche an der Implementierung angekündigter Vorhaben gezweifelt.

Soziale Gerechtigkeit: Parteikompetenzen und Benachteiligung

In Sachen soziale Gerechtigkeit setzen die meisten Befragten auf SPD-Politik: Nach 26% zu Jahresbeginn (Jan-II) und 28% Anfang Mai (Mai-I) kann derzeit für 28% die SPD am besten für soziale Gerechtigkeit sorgen. Die CDU/CSU erreicht hier 22% und die Linke 14%, 8% nennen die Grünen, 3% die FDP und 2% die AfD und 22% können oder wollen hier keine Partei nennen, die in diesem Politikfeld den meisten Sachverstand hat.

Beim individuellen Gerechtigkeitsempfinden beklagen 21% der Deutschen, dass sie in ihrem eigenen Leben „weniger haben, als ihnen gerechterweise zusteht“. Über dem Schnitt liegen – was diese perzipierte Benachteiligung betrifft – die Befragten im Osten (31%) und vor allem die Anhänger der AfD (33%). Umge-kehrt haben 13% aller Befragten nach eigenem Dafürhalten „mehr, als ihnen ge-rechterweise zusteht“ und mit 64% sehen sich die meisten weder benachteiligt noch übervorteilt.

Bundesregierung: Leistungsbewertung und Gesamtbilanz

Bei der Leistungsbewertung auf der +5/-5-Skala (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) wird die aktuelle Arbeit der schwarz-roten Koalition mit 1,1 (Mai-II: 0,9; Juni-I: 1,2) eingestuft, und damit leicht über dem Durchschnittsniveau der laufenden Legislaturperiode. In der Detailkritik der Koalitionspartner erreicht die Union 0,9 (Mai-II: 0,9; Juni-I: 1,1) und die SPD 0,7 (Mai-II: 0,6; Juni-I: 0,7).

„Alles in allem gesehen“, also weniger aktualitätsbezogen, bewerten 65% der Befragten (Mai-II: 66%; Juni-I: 68%) die Arbeit der Bundesregierung eher gut, 31% (Mai-II: 29%; Juni-I: 28%) sind bei dieser Gesamtbilanz gegenteiliger Ansicht.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

In den Politbarometer Top 10 verändern sich die Imagewerte der zehn – nach Meinung der Wahlberechtigten – wichtigsten Politikerinnen und Politiker erneut uneinheitlich. Leichte Verluste beim Ansehen haben unter anderem die Parteichefs von CDU, CSU und FDP, Armin Laschet, Markus Söder und Christian Lindner. Die beiden Spitzen der Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, werden jetzt sichtbar besser bzw. marginal weniger kritisch bewertet als noch vor zwei Wochen, was aber an der Schlusslichtposition der grünen Kanzlerkandidatin nichts ändert. Die Positionen im Ranking und die Imagewerte auf der +5/-5-Skala im Detail: Platz zehn für Annalena Baerbock (-0,1), die in den eigenen Reihen sehr gut, im Unions-, FDP- und AfD-Lager aber klar distanziert bis sehr negativ bewertet wird. Platz neun für Jens Spahn (0,0) und Platz acht für Christian Lindner (0,1). Praktisch keine Unterschiede gibt es beim Ansehen von Sahra Wagenknecht (0,4) und Armin Laschet (0,4) auf Rang sieben und sechs. Davor auf den Plätzen fünf und vier, und in der Note ebenfalls nur mit Differenzen im Hundertstelbereich, Robert Habeck (1,0) und Olaf Scholz (1,0). Im oberen Drittel wie zuletzt Markus Söder (1,3) auf der dritten und Winfried Kretschmann (1,7) auf der zweiten Position, sowie noch etwas souveräner als zuletzt an der Spitze Angela Merkel (2,4).

Probleme in Deutschland

Auf der Themen-Agenda ist die Bedeutung der Corona-Krise entsprechend dem Trend der letzten Wochen und Monaten weiter rückläufig. Bei der vorgabenfreien Frage nach den wichtigsten Problemen entfallen bei zwei möglichen Antworten 45% der Nennungen auf das Coronavirus und die Konsequenzen der Pandemie. Im Mittel seit Jahresbeginn waren dies 76%. Wieder stärker als Problem wahrgenommen wird dagegen der Bereich Klimawandel/Umwelt (34%). Weitere Nennungen entfallen auf die Themenbereiche Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (10%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (9%), Bildung/Schule (8%), Rente/Alterssicherung (7%), Politik(er)verdruss/Affären (7%), Wirtschaftslage (6%), Kosten/Preise/Löhne (4%) sowie AfD/Rechte (4%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung und vierte Welle

Die gesundheitlichen Sorgen vor dem Coronavirus haben sich nochmals ganz leicht abgeschwächt. Verschwunden sind sie aber nicht. Nach 54% Ende Mai und 43% Anfang Juni halten aktuell 42% der erwachsenen Deutschen ihre eigene Gesundheit durch das Virus für gefährdet, insgesamt 56% (Mai-II: 44%; Jun-I: 53%) erkennen für sich selbst deshalb keine gesundheitlichen Gefahren.

Die Infektionszahlen sind in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen. Dennoch erwarten auch vor diesem Hintergrund 67% der Befragten, dass es aufgrund der Mutationen beim Coronavirus zu einer vierten Welle mit einem wieder deutlich erhöhten Infektionsgeschehen kommen wird, 29% glauben das nicht. Zum Vergleich: Bei jeweils ebenfalls rückläufigen Fallzahlen hatten Mitte Mai 2020 53% mit einer zweiten Welle und Ende Februar 2021 64% mit einer dritten Welle gerechnet.

Coronavirus: Maßnahmen und Maskenpflicht

Bei den Corona-Maßnahmen sehen die meisten Deutschen weiter keinen Änderungsbedarf: Ende Juni halten 63% der Befragten (Mai-II: 60%; Jun-I: 66%) die momentan gültigen Maßnahmen für „gerade richtig“, für 16% (Mai-II: 14%; Jun-I: 13%) sollten die Maßnahmen „härter ausfallen“ und 19% (Mai-II: 24%; Jun-I: 19%) halten sie für „übertrieben“, darunter weit überdurchschnittlich viele 30- bis unter 50-Jährige.

Beim Thema Maskenpflicht plädieren die Befragten dort, wo dies zurzeit in aller Regel auch vorgeschrieben ist, zunächst für eine Beibehaltung: Nach Ansicht von 79% sollte es beim Einkaufen in Geschäften und nach Ansicht von 87% in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer Schutzmaske geben (sollte es jetzt nicht mehr geben: 20% bzw. 11%). Das klare Votum für die Beibehaltung der Maskenpflicht geht dabei quer durch alle sozialen und politischen Gruppen. Ausnahme sind die AfD-Anhänger, wo 59% bzw. 33% für das Ende der Maskenpflicht beim Einkaufen bzw. in öffentlichen Verkehrsmitteln sind.

Europäische Union: EU-Mitgliedschaft und Corona-Krise

Nach viel reserviertem Pragmatismus in den 1990er und den 2000er Jahren bewerten die Deutschen die EU-Mitgliedschaft seit rund fünf Jahren überwiegend positiv. Aktuell hat die Zugehörigkeit zur Europäischen Union für 45% aller Befragten für die deutsche Bevölkerung eher Vorteile. Das sind 18 Prozentpunkte mehr als im langfristigen Mittel seit 1992. Für 36% halten sich Vor- und Nachteile die Waage und nach Ansicht von 16% wirkt sich die EU-Mitgliedschaft für uns überwiegend negativ aus.

Was den Umgang mit der Corona-Krise betrifft, wird die Arbeit der Staatengemeinschaft weiterhin eher kritisch gesehen: Nach 31% im Februar macht die EU jetzt für 36% ihre Sache in der Corona-Krise eher gut, 51% (Feb: 57%) sprechen in diesem Zusammenhang von einem eher schlechten Job der Europäischen Union.