Politiker im Fadenkreuz des Terrors?

München. Erst waren es Briefe mit Todesdrohungen, später sollte nach Ansicht der Ermittler ein Anschlag folgen: Am Oberlandesgericht (OLG) München hat am Donnerstag der Prozess gegen eine mutmaßliche Rechtsterroristin begonnen.

AdUnit urban-intext1

Die Angeklagte Susanne G. kurz vor Beginn der Verhandlung. © dpa

Die Heilpraktikerin aus Franken soll einen Brandanschlag auf Amtsträger oder Muslime geplant haben und ist wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt. Sie soll per Grußkarten Todesdrohungen und Munition an zwei Kommunalpolitiker, einen Moschee- und einen Flüchtlingsverein verschickt haben – und untergetaucht sein mit dem Ziel, Anschläge zu begehen. Doch handelte Susanne G. allein oder steckt womöglich ein Netzwerk dahinter? Diese Frage bewegte zum Prozessauftakt vor allem die Nebenklage.

Angefangen hatte es im Dezember 2019. „Juden- und Ausländerfreund“ und „Erschossen auf der Terrasse“ schrieb die 55-Jährige damals laut Anklage in einem Brief an einen Landrat in Bayern, als Beileidskarte mit dem Zusatz „Wir kriegen Euch alle“. Ein Drohszenario, das an die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke rund sechs Monate zuvor erinnert. Es folgten anonyme Anrufe und weitere Briefe auch an andere Amtsträger, eine türkisch-islamische Gemeinde oder an einen Flüchtlingshilfe-Verein. Äußerlich waren es harmlose Gruß- und Beileidskarten. Doch im Inneren verbargen sich Botschaften voller Hass, teilweise mit Patronen als Beigabe. Ganz unverhohlene Todesdrohungen.

Anklage sieht Tötungsabsicht

Und diesen sollten irgendwann offenbar Taten folgen. Spätestens im März 2020 habe sich die Bereitschaft der Frau verfestigt, Tötungsdelikte nicht nur anzudrohen, sondern auch durchzuführen, zitierte der Staatsanwalt aus der Anklage. Sie habe beabsichtigt, einen Anschlag zu begehen – gegen Repräsentanten des von ihr abgelehnten freiheitlich-demokratischen Gesellschaftssystems oder gegen Menschen muslimischen Glaubens. dpa

AdUnit urban-intext2