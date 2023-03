Polens Regierungschef betont in Heidelberg Rolle der Nationalstaaten in Europa

Heidelberg. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die Bedeutung von Nationalstaaten und ihrer Souveränität innerhalb Europas betont. Es sei ein Irrweg, einen europäischen Superstaat anzustreben, wie dies so manche Bürokraten in Brüssel wollten.

Regierungschef betont Stellenwert der Nationalstaaten

«Die Basis unserer Identität liegt in unserer nationalen Identität. Und nicht darin, dass wir unsere Identität verleugnen», sagte Morawiecki am Montag in Heidelberg bei einer Rede zur Zukunft Europas und der Frage, ob angesichts der Invasion Russlands in der Ukraine die europäischen Werte Bestand haben werden.

Morawiecki warnte davor, die nationale Identität europäischer Staaten zu untergraben. Effizient arbeitende Nationalstaaten seien unabdingbar für Zeiten politischer Krisen, sagte Morawiecki mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.