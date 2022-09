Reparationen Polen: Weltkriegsschäden von mehr als 1,3 Billionen Euro

Ein von Polen vorgelegtes Gutachten schätzt die von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden im Land auf umgerechnet mehr als 1,3 Billionen Euro. Dies teilte der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Donnerstag in Warschau mit. Das Gutachten gilt als Grundlage für mögliche Reparationsforderungen an Deutschland.