Pläne ernten nicht nur Lob

Berlin. Die Bundesregierung hat die Klimaschutzpläne der EU im Grundsatz gutgeheißen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier warnte aber auch vor einer Abwanderung von Unternehmen. Der CDU-Politiker sagte dieser Redaktion: „Alles, was dazu beiträgt, dass wir das Klima schneller und umfassender schützen, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden, ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ Genau das werde der Maßstab für die weitere Prüfung der Vorschläge sein, so Altmaier. „Ich begrüße ausdrücklich die Stärkung marktwirtschaftlicher Instrumente wie die Reform des Emissionshandels.“ Dabei müssten „Abwanderungsprozesse in andere Länder“ vermieden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue industrielle Revolution

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nahm die Autobauer in die Pflicht. Um die EU-Vorgaben zu erfüllen, müssten bis 2030 insgesamt 14 Millionen Elektroautos mit Batterieantrieb oder Plug-in-Hybride auf deutschen Straßen unterwegs sein. „Das geht nur, wenn die Hersteller zügig gute und für alle bezahlbare Angebote machen“, sagte er. Die ambitionierten Ziele dürften Verbraucher und Wirtschaft nicht überfordern. „Mobilität muss für die Menschen bezahlbar bleiben.“

Peter Altmaier sorgt sich um die Wettbewerbsfähigkeit. © dpa

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) bezeichnete den Klimaschutz als „zentrales europäisches Zukunftsprojekt“. Es gehe um nichts weniger als eine neue industrielle Revolution, angeführt von der Europäischen Union. Deutschland sei gut vorbereitet, um einen Beitrag für eine faire und solidarische Einigung zu erzielen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Klimaschutzstrategie der EU-Kommission nach eigenen Worten „konstruktiv-kritisch“ prüfen. Effektiver Klimaschutz sei im Sinne der Land- und Forstwirtschaft. Allerdings müssten die Praktiker stärker einbezogen werden, sagte die Ministerin dieser Redaktion. „Biologische Vorgänge und zeitliche Abläufe“ dürften nicht ignoriert werden. gau/aky