Pläne der Parteien zur Bildungspolitik

Berlin. Die Defizite in der Bildungspolitik sind während der Pandemiezeit noch einmal deutlicher geworden. Ein Blick in die Wahlprogramme zeigt, wie die einzelnen Parteien junge Menschen in Zukunft besser fördern wollen:

Union

Die Union will Schulen in sozial schwierigen Lagen stärken. Mit der Förderung der Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ soll für mehr Chancengleichheit gesorgt werden. Geplant ist auch ein Unterstützungsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro für das fortlaufende Jahr 2021 und 2022. Mit dem Geld sollen Lerndefizite angegangen werden – Lehramtsstudierende, Seniorlehrkräfte, Anbieter von Nachhilfeleistungen und Volkshochschulkräfte sollen dabei helfen. Mit einer weiteren Milliarde Euro soll Kindern und Jugendlichen geholfen werden, die psychischen Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Was Studium und Berufsausbildung angeht, will die Union vermehrt duale Studiengänge ausbauen und das Bafög modernisieren.

SPD

Die SPD plädiert dafür, dass jedem Schüler ein digitales Endgerät und Zugang zum Internet zur Verfügung stehen muss. Einen weiteren Schwerpunkt setzen die Sozialdemokraten beim Thema Ganztagsschule. Jeder Grundschüler soll einen Anspruch auf ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot haben. Mit der Bundesinitiative „Chancengleichheit in der Bildung“ will die SPD verhindern, dass sich die Verbindung zwischen Bildungserfolg und Familienhintergrund „verfestigt“. Länderübergreifende Lehr- und Lernmaterialien, die künftig auf einer Open-Source-Plattform zu Verfügung stehen, sollen zudem einer inklusiven und ganzheitlichen Bildung dienen und die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen fördern. Aufbauen und unterstützen will die SPD auch bundesweit vernetzte Kompetenzzentren für digitales Lehren und Lernen, an denen Lehrkräfte aus- und fortgebildet werden.

Grüne

Gemeinsam mit den Ländern die digitale Ausbildung der Lehrer verbessern, das wollen auch die Grünen. Ebenso wie die SPD fordern sie außerdem, dass jedes Grundschulkind ein Recht auf einen Ganztagsplatz und gute Lernbedingungen an weiterführenden Schulen hat. Dazu soll die Schulsozialarbeit ausgebaut und flächendeckend als Ganztagsbestandteil geltend gemacht werden. Für mehr Bildungsgerechtigkeit ist vorgesehen, Schulen mit einem besonderen Unterstützungsbedarf zu stärken. In Abstimmung mit den Ländern fordern die Grünen zudem einheitlichere Bildungsziele. Um eine Grundsicherung auf dem weiteren Bildungsweg zu gewährleisten, wollen die Grünen das Bafög so umbauen, dass es als Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden eingesetzt werden kann.

FDP

Zusätzlich in die Bildung investieren möchte die FDP ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen. Zudem fordern die Freien Demokraten, „Aufstiegspatenschaften“ für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern anzubieten. Eine Reform des Bildungsföderalismus und eine Grundgesetzänderung sollen dazu dienen, dass Bund und Länder zusammen auf die Weiterentwicklung des Bildungswesens einwirken können. Auch experimentelles Lernen und die Einrichtung von Kreativzonen sowie die bundesweite Einführung der Schulfächer Wirtschaft und Informatik sieht das Programm der FDP vor.

Linke

Das Thema Ganztagsbetreuung im Grundschulalter steht auch bei der Linken ganz oben auf der Agenda. Vorgesehen ist dabei „eine Schule für alle“, die kein Kind zurücklässt und sozialer Ungleichheit entgegenwirkt. Neben „inklusiver Bildung“ wird auch die Gleichstellung aller Lehrämter gefordert. Stark machen will sich die Partei zudem für eine „Mindestausbildungsvergütung“.

AfD

Die Wiedereinführung der Diplom- und Magisterstudiengänge und den Erhalt der Förder- und Sonderschulen „für Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf“ fordert die AfD in ihrem Programm. Umsetzen will sie, dass die ersten vier Schuljahre digitalfreie Räume bleiben.