PCR-Testpflicht kommt nur für Clubs und Diskotheken

Baden-Württemberg. Im Kampf gegen Corona soll in Baden-Württemberg künftig nur in Clubs und Diskotheken ein PCR-Test verpflichtend sein. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. In allen anderen Bereichen wie etwa der Kultur, der Gastronomie und Friseurläden soll ein Antigen-Schnelltest ausreichen. „Vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit haben wir uns nun für diesen Weg entschieden“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag in Stuttgart.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem hat sich die Landesregierung auf weitere Punkte der neuen Corona-Verordnung, die am Montag in Kraft treten soll, verständigt. Zählen Kulturveranstaltungen im Freien und Fußballstadien mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher, sollen die Plätze nur noch zu 50 Prozent des Fassungsvermögens beziehungsweise mit maximal bis zu 25.000 Menschen ausgelastet werden dürfen. Bis zu einer Personenzahl von 5000 dürfen die Veranstaltungsorte unter Vollauslastung öffnen.

Das Landesgesundheitsamt wird von nun an zudem Prognosen in Bezug auf die Belastung des Gesundheitssystems (Auslastung der Intensivbetten, AIB) abgeben, bei der auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die Impfquote und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe (Hospitalisierungen) berücksichtigt werden. Entsprechend behalte sich die Landesregierung vor, je nach Gesamtlage zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Maßnahmen sollen mindestens alle vier Wochen auf den Prüfstand kommen. "Selbstverständlich wird die Inzidenz auch weiterhin eine bedeutende Rolle für unser politisches Handeln spielen, allerdings richten wir künftig ein starkes Augenmerk auch auf andere Indikatoren wie die Belastung des Gesundheitswesens“, so Lucha.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren

An diesem Wochenende soll die Verordnung notverkündet werden. „Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie und dem Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger. Baden-Württemberg prescht hier nicht etwa vor, wie vielfach behauptet, sondern setzt am kommenden Montag die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um", betonte Lucha, der davon ausgeht, dass die Inzidenz landesweit bald wieder die Marke von 35 übersteigt. "Es macht deshalb keinen Sinn, so lange zu warten, sondern jetzt schon zügig mit einem neuen Konzept und neuen Maßnahmen gegenzusteuern. Das machen wir mit unserer neuen Verordnung", äußerte sich Lucha weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Letzte Details der neuen Verordnung befinden sich nach Angaben des Gesundheitministeriums derzeit noch in der Ressortabstimmung. "Fest steht allerdings bereits: Nur noch, wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Wer keine Impfung nachweisen kann, muss einen negativen Corona-Test vorweisen", betonte ein Sprecher des Ministeriums. Aufgrund der sich ausbreitenden Delta-Variante könnten Öffnungen und ein Zurück zu mehr Normalität nur mit der 3-G-Regel erfolgen, erklärte Lucha dazu und sagte abschließend: "Das muss allen klar sein. Die Menschen sollen ihre Freiheiten zurückbekommen, aber mit diesen Freiheiten müssen wir alle sehr verantwortungsvoll umgehen, da die Pandemie längst noch nicht vorbei ist.“ (mit dpa)