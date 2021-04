Patienten warten vor den Kliniken

Neu Delhi. Kaum Sauerstoff, Ärzte und Krankenhauspersonal am Limit, überlastete Krematorien. Kein Land weltweit erlebt derzeit eine so dramatische Corona-Krise wie Indien. Die zweite Welle hat das südasiatische Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern stark getroffen. Besonders in der Hauptstadt Delhi sind Krankenhausbetten und Medikamente Mangelware. Familien warten mit ihren an Covid-19 erkrankten Angehörigen vor den Kliniken oft vergeblich, viele Menschen sterben, bevor sie ein Arzt überhaupt behandeln kann.

AdUnit urban-intext1

Auch die Daten zeichnen ein verheerendes Bild. Seit Tagen werden täglich mehr als 300 000 Neuinfektionen registriert, Tausende sterben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Pandemiebeginn gibt es nun insgesamt mehr als 200 000 Corona-Tote im Land, wie aus den Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums vom Mittwoch hervorgeht. Das Land hofft auf internationale Hilfe. Deutschland wolle eine Sauerstoffproduktionsanlage der Bundeswehr nach Indien bringen, hieß es Auch sollen Beatmungsgeräte und das Medikament Remdesivir geliefert werden, das als Virenhemmer bei Covid-19-Patienten zum Einsatz kommt.

Herdenimmunität weit entfernt

Angehörige von Covid-19-Patienten warten auf neuen Sauerstoff. © dpa

Als Grund für die besonders verheerende zweite Welle führen Experten oft die große Sorglosigkeit im Hinblick auf Corona-Regeln im Land an. Auch die Virusmutante B.1.617 steht im Verdacht, eine Rolle zu spielen. Der Virologe Christian Drosten zeigte sich angesichts der bisherigen Erkenntnisse über die indische Corona-Variante jedoch relativ gelassen.

Die Variante sei zwar etwas verbreitungsfähiger und robuster gegen die Immunität, sagte der Wissenschaftler von der Charité in Berlin im Podcast „Coronavirus-Update“. Das sei auch im Vergleich mit anderen Varianten „nichts, was einen wirklich groß beunruhigt“. Drosten zufolge gebe es noch weitere Effekte: Unter anderem sei Herdenimmunität in Indien einer Studie zufolge bei weitem noch nicht erreicht gewesen. dpa

AdUnit urban-intext2