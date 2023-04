Regierung Parlamentswahl in Finnland: Größte Parteien fast gleichauf

Bei der Parlamentswahl in Finnland bahnt sich das erwartet knappe Rennen zwischen den größten Parteien an. Die konservative Nationale Sammlungspartei lag in einem ersten Wahltrend auf Basis der vorzeitig abgegebenen Stimmen nur 0,1 Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin. Mit etwas Abstand folgte die rechtspopulistische Partei Die Finnen.