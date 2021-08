Park in Paris erinnert an Sophie und Hans Scholl

Paris. Ein Park in Paris erinnert künftig an die deutschen Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl. Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo enthüllte am Mittwoch eine Gedenkplakette für die beiden Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ im „Jardin Hans et Sophie Scholl“ im 17. Arrondissement der französischen Hauptstadt. „Wir müssen uns erinnern, um nicht zu vergessen“, betonte Hidalgo und hob den Einsatz der Geschwister für Menschlichkeit und Freiheit hervor. Beide hätten sich mit großer Willenskraft dem Inakzeptablen entgegengestellt. Mit ihrem Widerstandsgeist hätten sie das Deutschland und Europa der Nachkriegszeit mit geprägt. Hans und Sophie Scholl gehören zu den bekanntesten Widerstandskämpfern der Nazi-Zeit. 1943 wurden sie und weitere Mitglieder hingerichtet.

