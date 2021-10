Papst dringt auf Hilfe

Rom. Papst Franziskus hat die Länder der Welt zum Handeln in der Migrationskrise in Libyen aufgerufen. „Ich bitte die internationale Gemeinschaft ein weiteres Mal, sich an die Versprechungen zu halten, eine gemeinsame und konkrete Lösung für die Migrationsströme in Libyen und dem gesamten Mittelmeerraum zu finden“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag vor zahlreichen Gläubigen und Pilgern auf dem Petersplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 84-Jährige forderte unter anderem, Priorität auf die Rettung der Menschen im Mittelmeer zu legen und ihnen ein würdiges Leben sowie den Zugang zu Asylverfahren zu garantieren.

„Ich drücke den Tausenden Migranten, Flüchtlingen und Schutzsuchenden in Libyen meine Nähe aus“, sagte der Argentinier. „Ich höre eure Schreie und bete für euch.“ So viele dieser Männer, Frauen und Kinder seien unmenschlicher Gewalt ausgesetzt. Papst Franziskus setzt sich seit langem für die Belange von Flüchtlingen ein. dpa