Panzerhaubitzen sollen helfen

Berlin. Jetzt also doch: Die Bundesregierung wird der Ukraine Panzerhaubitzen vom Typ 2000 liefern. Sieben Stück soll die ukrainische Armee bekommen. Das kündigte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag während ihres Besuchs in der Slowakei an. Die Ausbildung an den Waffen wird in Deutschland stattfinden und „beginnt in den nächsten Wochen“, gab das Ministerium bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ukraine möchte die Geschütze zur Verteidigung gegen die russischen Truppen einsetzen und hatte Deutschland um die Lieferung gebeten. Geht nicht, sagte damals die Bundesregierung; man habe keine, die entbehrlich seien. Was da ist und schießen kann, werde für die Nato gebraucht. Schließlich erklärten sich die Niederlande bereit, fünf ihrer eingemotteten Panzerhaubitzen 2000 – kurz PzH 2000 – der Ukraine zu überlassen. Munition und Ausbildung wollte die Bundesregierung bereitstellen – und stockt nun um weitere sieben Fahrzeuge auf.

Was ist eine Panzerhaubitze? Darunter verstehen Militärs ein Artilleriegeschütz auf gepanzerter Selbstfahrlafette. Das Geschütz ist mit einem eigenen Antrieb ausgestattet, es benötigt also keine Zugmaschine, etwa einen Lkw. Panzerhaubitzen gehören zur Artillerietruppe; sie liefern Feuerunterstützung auf dem Schlachtfeld, schießen also indirekt aus der zweiten Reihe. Gleichzeitig sind sie schnell genug, um mit Panzerverbänden Schritt zu halten.

Da sie einen eigenen Motor besitzen, können sie nach dem Schuss schnell die Stellung wechseln und im Gefecht so feindlichem Gegenartilleriefeuer entgehen, im Fachjargon „shoot and scoot“ (schießen und verschwinden) genannt. Es sind hochmobile Geschütze, die schwer zu treffen sind und schnell mit den eigenen Truppen vorstoßen oder zurückweichen können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Stärke der Panzerhaubitze 2000 liegt in ihrer Feuerkraft und Präzision. Die Waffe kann bis zu sechs Geschosse in schneller Abfolge auf verschiedene Flugbahnen bringen, so dass alle gleichzeitig im Ziel landen. So die Angaben des Herstellers Krauss-Maffei-Wegmann. Die Panzerhaubitze kann somit besonders große Wirkung im Ziel entfalten und dazu die eigene Truppenstärke verschleiern, heißt es in einem Erklärvideo der Bundeswehr. Die 155-Millimeter-Munition wiegt bis zu 43 Kilogramm.

Eine sehr gefährliche Waffe

Panzer sind die Panzerhaubitzen nur dem Namen nach. Ihre Panzerung schützt die bis zu fünf Soldaten starke Besatzung etwa vor Beschuss durch Gewehre und Granatsplitter. Einem direkten Treffer etwa aus einer Panzerkanone würde sie jedoch nicht standhalten – anders etwa als der Leopard 2. Dessen Panzerung kann auch großkalibrigen Waffen widerstehen. Panzer nehmen andere Aufgaben im Feld wahr als Panzerhaubitzen. Sie bekämpfen andere Ziele, etwa feindliche Panzer, über viel kürzere Entfernungen und müssen dafür mehr Schutz bieten.

Reichweite, Mobilität und Feuerkraft der Panzerhaubitze 2000 machen sie zu einer sehr gefährlichen Waffe. Sie ist besonders geeignet für die Art von Gefechten, die die Ukraine derzeit im Osten des Landes führen muss: den Kampf gegen Panzer und Artillerie in weitem, überwiegend offenem Gelände.