Pandemie und Klimawandel als wichtigste Probleme der Deutschen

Mannheim. Das Coronavirus und die Konsequenzen der Pandemie sowie der Klimawandel sind die beherrschenden Themen in Deutschland. Die allgemeine Wirtschaftslage wird indes kurzfristig relativ stabil eingeschätzt.

Info Vom 10. August bis 12. August 2021 hat die Forschungsgruppe Wahlen 1.252 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Veröffentlichung: 13.08.2021. Nächstes bundesweites Politbarometer: Freitag, der 27.08.2021.

Probleme in Deutschland

In Deutschland beherrschen weiter zwei Themen die Agenda: Bei der vorgabenfreien Frage nach den wichtigsten Problemen entfallen bei zwei möglichen Antworten 50% der Nennungen auf das Coronavirus und die Konsequenzen der Pandemie und weitere 44% auf den Bereich Klimawandel/Umwelt. Erst weit dahinter kommen die Themenbereiche Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (10%), Hochwasser/Katastrophenschutz (9%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (8%), Politik(er)verdruss/Affären (7%), Wirtschaftslage (6%), Rente/Alterssicherung (5%), Bundestagwahl (4%) sowie Bildung/Schule (4%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Im Vergleich zu Ende Juli haben sich die gesundheitlichen Sorgen vor dem Coronavirus merklich abgeschwächt und sinken auf das niedrigste Niveau seit März 2020. Zurzeit sehen 37% der erwachsenen Deutschen im Coronavirus für sich selbst eine gesundheitliche Gefahr, 60% haben diesbezüglich keine Bedenken.

Corona-Maßnahmen: Bewertung, Erleichterungen und Schnelltests

Bei der Bewertung der Corona-Maßnahmen gibt es relativ viel Stabilität: Aktuell bezeichnen 56% (Jul-I: 63%; Jul-II: 52%) der Befragten die derzeitig gültigen Maßnahmen als „gerade richtig“, 23% (Jul-I: 16%; Jul-II: 29%) fordern eine Verschärfung und 18% (Jul-I: 19%; Jul-II: 16%) halten die aktuellen Maßnahmen für übertrieben, darunter 64% der AfD-Anhänger/innen.

Bei der Anwendung von Corona-Maßnahmen fordert eine wachsende Mehrheit eine Unterscheidung von Geimpften bzw. Genesenen und denjenigen ohne dieses Merkmal: Nach 60% vor zwei Wochen sollten nach Ansicht von jetzt 67% für vollständig Geimpfte sowie für Genesene zukünftig weniger Beschränkungen gelten als für diejenigen ohne Impfschutz bzw. Schutz durch Antikörper, für 29% – darunter 26% im Westen und 43% im Osten – sollte das nicht der Fall sein.

Mittlerweile gibt es bei uns für alle Erwachsenen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, für einen Corona-Schnelltest zukünftig selbst bezahlen müssen, finden 75% der Befragten richtig, 22% finden kostenpflichtige Schnelltests nicht richtig.

Corona-Maßnahmen: Zuschauer in der Fußball-Bundesliga

Mit Start der Fußball-Bundesliga sind 30% der Deutschen dafür, dass ausschließlich Geimpfte und Genesene in die Stadien dürfen, eine relative Mehrheit von 49% fordert den Zugang aber auch für nicht Geimpfte mit negativem Schnelltest. Weitere 15% sind für Spiele ganz ohne Zuschauer und 6% wollen oder können sich zu möglichen Corona-bedingten Zugangsbeschränkungen beim Fußball nicht äußern.

Klimawandel: Langfristiges Szenario und Brände im Mittelmeerraum

Beim Thema Klimawandel herrscht mit Blick in die Zukunft großer Pessimismus: Nur 17% der Deutschen glauben, dass es der Welt gelingen wird, den Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten wirksam zu bekämpfen, 79% glauben das nicht, wobei die Zweifel in sämtlichen Altersgruppen sehr hoch ausfallen.

Dass die verheerenden Waldbrände in verschiedenen Ländern am Mittelmeer hauptsächlich eine Folge des Klimawandels sind, meinen 60% der Deutschen, 35% glauben das nicht.

Nach 44% vor zwei Wochen bezeichnen aktuell noch 35% der Wahlberechtigten die staatlichen Hilfen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands als ausreichend, nach Ansicht von 40% (Jul-II: 35%) wird hier von offizieller Seite nicht genug getan, 25% (Jul-II: 21%) können das nicht einschätzen. „Nicht genug“ sagen im Detail 36% der Unions-, 36% der SPD-, 62% der AfD-, 57% der FDP-, 43% der Linke- und 29% der Grünen-Anhänger/innen.

Bahn: Streik der Gewerkschaft der Lokführer

Seit Mitte der Woche wird die Bahn bestreikt. In der Bevölkerung wird der Ausstand der Gewerkschaft der Lokführer zwiespältig gesehen: 45% der Deutschen haben für den GdL-Streik Verständnis, 42% sehen das kritisch und 13% legen sich nicht fest.

Wirtschaftliche Lage in Deutschland

Der Politbarometer-Wirtschaftsteil: Die allgemeine Wirtschaftslage wird kurzfristig relativ stabil eingeschätzt, aber weniger gut als vor der letzten Bundestagswahl. Bei den Konjunkturaussichten gehen die Prognosen weit auseinander und ihre private Wirtschaftslage beschreiben die Deutschen weiter klar positiv.

Nach 62% im August 2017 stufen heute 41% (Jun-I: 42%; Jul-I: 42%) der Befragten die wirtschaftliche Lage in Deutschland ganz allgemein als „gut“ ein. 46% (Jun-I: 44%; Jul-I: 46%) sagen „teils-teils“, 11% (Jun-I: 13%; Jul-I: 11%) sprechen von einer „schlechten“ ökonomischen Situation.

Kommend von dieser Statusfeststellung prognostizieren 30% (Jun-I: 36%; Jul-I: 35%) einen Aufwärtstrend für die deutsche Wirtschaft, 28% (Jun-I: 26%; Jul-I: 28%) befürchten demnächst eine negative Entwicklung und 38% (Jun-I: 35%; Jul-I: 34%) rechnen nicht mit großen Veränderungen.

Privat, so 70% (Jun-I: 72%; Jul-I: 69%) aller Wahlberechtigten, gehe es ihnen finanziell „gut“. 23% (Jun-I: 23%; Jul-I: 24%) sagen zur eigenen Wirtschaftslage „teils-teils“ und bei 7% (Jun-I: 5%; Jul-I: 7%) ist die Lage explizit „schlecht“.