Pandemie als Nährboden für politisch motivierte Straftaten

Wiesbaden. Die Corona-Pandemie macht auch dem Bundeskriminalamt (BKA) zu schaffen. Nicht nur, dass seine traditionelle Herbsttagung in Wiesbaden wegen der rasant steigenden Infektionszahlen am Mittwoch erstmals seit 1954 in den digitalen Raum verlegt werden musste. Auch ideologisch fixierte Impfgegner machen den Kriminalisten zunehmend zu schaffen. „Corona scheint Extremisten weiteren Nährboden für Radikalisierung zu geben“, beklagt BKA-Präsident Holger Münch bei der Tagung, die in diesem Jahr unter dem Motto „Stabilität statt Spaltung: Was trägt und erträgt die innere Sicherheit?“ steht.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt in seiner Videobotschaft: Verschwörungstheorien sowie Hass und Hetze gegen Impfärzte „dürfen wir nicht dulden.“ Der scheidende Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht es genauso. Er nennt die Pandemie eine „Hoch-Zeit für Polarisierung und Ideologien aller Art“ und Morddrohungen gegen impfende Ärzte „unerträglich“. Ansonsten lässt sich der CSU-Politiker aber vom Coronavirus, mit dem er selbst vor Monaten nach der Erstimpfung infiziert war, aber nicht weiter beirren. Bei seinem nach eigenen Angaben wohl letzten größeren Auftritt im Amt spricht er trotz digitaler Zuschaltung aus Berlin fast eine Stunde lang und nutzt die Gelegenheit zu einer Abschiedsrede mit politischer Bilanz und auch einer Art Vermächtnis samt Mahnung an seinen namentlich noch gar nicht bekannten Nachfolger aus der sich abzeichnenden Ampelkoalition.

Kein Wunder, denn nach fünf Jahrzehnten in der Politik und Mitarbeit in sieben Regierungen, darunter zwei Mal als bayerischer Ministerpräsident, bekennt Seehofer: Sein letztes Amt als Bundesinnenminister war ihm eine Herzensangelegenheit, ein „Zugewinn für mein Leben“, ja „jede Stunde ein Erlebnis“, wie er fast schwärmend hinzufügt. Natürlich zieht er eine positive Bilanz seiner Amtszeit und verweist auf die Gesetzesänderungen, mit denen der Kampf gegen Rechtsextremismus verschärft wurde.

Rekord bei rechtsextremen Taten

Wie notwendig das ist, geht aus dem Bericht von BKA-Präsident Münch hervor, der mehr als die Hälfte der Rekordzahl von knapp 45 000 politisch motivierten Straftaten des vergangenen Jahres in Deutschland rechts verortet. Ebenso wie Seehofer fürchtet er, dass die Zahl in diesem Jahr noch einmal drastisch gestiegen ist. In den ersten sechs Monaten 2021 wurden nämlich schon in etwa so viele politische Straftaten registriert wie im gesamten Jahr 2020.

Mehr Angriffe auf Polizisten

Den geschäftsführenden Bundesinnenminister besorgt noch eine andere Entwicklung: die Angriffe auf Polizisten und auch auf Mandatsträger. 85 000 Menschen seien in Ausübung ihres Diensts zu Opfern von Gewalt geworden, darunter oft Kommunalpolitiker, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen einsetzten und in der Regel keinen Polizeischutz hätten. „Wir werden alles tun, um gegen die Täter vorzugehen. Das muss und wird uns gelingen“, ruft der scheidende Minister aus.

Seehofer fordert zugleich die neue Koalition auf, die Instrumente der Sicherheitsbehörden zu schärfen. Er nennt die Vorratsdatenspeicherung, ohne die nicht nur der Cyberkriminalität kaum wirksam zu begegnen sei. Eindringlich warnt Seehofer zudem davor, Cybersicherheit künftig in einem anderen Ministerium als die allgemeine innere Sicherheit anzusiedeln. Handlungsbedarf sieht Seehofer zudem, weil es sich bei Messerattacken häufig um psychisch belastete und für schuldunfähigerklärte Einzeltäter handele. Hier sei ein engerer Austausch zwischen Gesundheits- und Sicherheitsbehörden erforderlich. BKA-Präsident Münch lässt Seehofer durch einen Boten in Berlin eine Drohne als Abschiedsgeschenküberreichen.

Vernetzter, veränderungswillig, digitaler und schneller müsse die Polizei werden, sagt BKA-Chef Münch. Doppelarbeit und „blinde Flecken“ wolle seine Behörde im Zusammenspiel mit den Ländern künftig verhindern. Damit das funktioniere, müsse Schluss sein mit unterschiedlichen Software-Lösungen. Münch weist darauf hin, dass seine Behörde in den 70 Jahren ihres Bestehens von 230 auf rund 8000 Beschäftigte gewachsen ist und berichtet von Plänen für eine zentrale Plattform zur Kriminalitätsbekämpfung, auf die ein Streifenbeamter ebenso Zugriff habe wie eine Ermittlerin gegen Cyberkriminalität. Am Donnerstag geht die BKA-Herbsttagung zu Ende, auf der auch viele Experten und Praktiker von ihren Erfahrungen berichten. (mit dpa)