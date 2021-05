Berlin. Christen, Muslime und Juden werden in Berlin in Zukunft unter einem Dach ihre Gottesdienste feiern können. Mit dem House of One bekommt die Hauptstadt ein gemeinsames Haus, das als Kirche, Synagoge und Moschee die Gläubigen der drei großen monotheistischen Religionen aufnehmen kann. Am Donnerstag wurde die Grundsteinlegung für das Gebäude an der Leipziger Straße gefeiert. Nach vier Jahren Bauzeit erhalte Berlin damit einen Ort zur Verständigung zwischen den Religionen, erklärten die Initiatoren.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sprach von einem „Ort der Toleranz und Offenheit“ mit hohem theologischen Anspruch: „Offen andere spirituelle Perspektiven wahrnehmen, in gegenseitigem Respekt – ohne dabei den Anspruch zu erheben, Judentum, Christentum und Islam in Gänze zu repräsentieren.“ Schäuble betonte die Bedeutung des Dialogs zwischen den Religionen und prangerte Fanatismus an. „Wir sehen es auch in Deutschland: Die jüngsten antisemitischen Ausschreitungen als Folge der Gewalteskalation in Israel missbrauchen die Religion für politische Zwecke.“ dpa