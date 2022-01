Olaf Scholz und die SPD müssen in Umfrage Federn lassen

Mannheim. Der Höhenflug von Bundeskanzler Olaf Scholz und seiner SPD ist vier Monate nach der Bundestagswahl gestoppt. In der Sonntagsfrage sacken die Sozialdemokraten gleich um drei Zähler ab, und auch Scholz muss im Ranking der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker einen starken Einbruch hinnehmen. „Offensichtlich ist das positive Image von Olaf Scholz noch nicht gefestigt. Man darf ja nicht vergessen, dass er die Bundestagswahl vor allem deshalb gewonnen hat, weil die anderen so schlecht performt haben“, analysiert Matthias Jung die Zahlen des aktuellen Politbarometers. Und jetzt wachsen in der Krise die Zweifel, Scholz wird Führungsschwäche angelastet, und der SPD, dass sie sich in der Ampel-Koalition gegen FDP und Grüne nicht genügend durchsetzen kann. „Ob diese Wahrnehmung richtig ist oder nicht, ist natürlich eine andere Sache“, sagt Wahlforscher Jung.

Merz bleibt im Tabellen-Keller

Bemerkenswert findet Jung es allerdings, dass die Unionsparteien aus der Schwäche der SPD kaum Kapital schlagen kann. Sie legen zwar in der Umfrage einen Prozentpunkt auf 23 Prozent zu und sitzen der SPD (24 Prozent) im Nacken. Aber das Führungspersonal der C-Parteien genießt bei den Wählern keine großen Sympathien, wie der Blick auf die Top Ten der wichtigsten Politikerinnen und Politiker zeigt. Auf der Skala von plus fünf bis minus fünf rangieren CSU-Chef Markus Söder und der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz auf den hinteren Rängen. Unpopulärer als diese ist nur noch die infizierte Impf-Gegnerin Sahra Wagenknecht (Linke). Merz, der auch den Fraktionsvorsitz der Union im Bundestag übernehmen wird, muss sich als Oppositionsführer noch gewaltig strecken, wenn er beweisen will, dass für ihn mit 66 Jahren das zweite Politiker-Leben erst so richtig anfangen wird. „Die Deutschen nehmen die Union jedenfalls nicht als eine attraktive Alternative wahr, und Merz fällt trotz seiner Wahl zum CDU-Chef mit einer fantastischen Mehrheit sogar in den Minusbereich der Rangliste“, sagt Jung.

Von der Führungsschwäche der SPD profitiert deshalb der grüne Koalitionspartner. „Die Grünen legen nicht nur in der Umfrage zu, symptomatisch für den Aufschwung ist auch das Abschneiden von Außenministerin Annalena Baerbock, die sich auf dem internationalen Parkett sehr gut schlägt und sich damit vom Tabellen-Keller langsam hocharbeitet“, sagt Jung. Und auch der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir schafft aus dem Stand den Sprung auf Platz vier – den er sich mit Wirtschaftsminister Robert Habeck teilt. Einziger Lichtblick für die SPD: Gesundheitsminister Karl Lauterbach besetzt auf Anhieb den zweiten Rang – allerdings auf Kosten von Olaf Scholz, der jetzt im Ranking nur noch Dritter ist.

Reizthema Impfpflicht

In dieser Woche hat der Bundestag erstmals über eine Impfpflicht diskutiert. Eine Mehrheit der Deutschen (62 Prozent) will, dass der Gesetzgeber die allgemeine Impfpflicht einführt. In allen Altersgruppen gibt es Mehrheiten dafür – außer bei den 30- bis 39-Jährigen, 61 Prozent von ihnen lehnen ein solches Gesetz ab. Allerdings glauben nur 39 Prozent aller Befragten, dass die allgemeine Impfpflicht in nächster Zeit beschlossen wird. Weil es in der Omikron-Welle zwar steigende Fallzahlen gibt, die Krankheitsverläufe aber weniger stark sind, schwindet die Sorge der Befragten um ihre Gesundheit ein wenig. Aktuell fürchten nur noch 42 Prozent die Pandemie, Anfang Januar waren es elf Punkte mehr. „Die Pandemie hat offensichtlich ihren Schrecken verloren. Die Menschen sehen wieder Licht am Ende des Tunnels“, sagt Wahlforscher Jung.

