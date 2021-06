Ohrfeige für Macron

Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist bei einer Reise in Frankreich von einem Mann körperlich angegriffen worden – ein Video zeigt eine Ohrfeige. Der Élyséepalast bestätigte am Dienstag den Vorfall, sprach aber von einem „versuchten Schlag“. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar. Medienberichten zufolge wurden zwei Menschen festgenommen. Parteiübergreifend verurteilten Politikerinnen und Politiker in Frankreich den Angriff scharf. Die Demokratie sei ins Visier genommen worden, sagte Premierminister Jean Castex.

AdUnit urban-intext1

Macron war am Dienstag vor weiteren Corona-Lockerungen in das Département Drôme gereist, um mit Gastwirten zu sprechen. Er besuchte etwa eine Hotelfachschule in Tain-l’Hermitage in der Nähe von Lyon. Draußen standen dabei zahlreiche Menschen hinter einem Absperrgitter, wie Aufnahmen zeigen. Macron ging auf diese zu und streckte seine Hand in Richtung eines Mannes aus. Dieser holte mit seiner Hand aus und traf Macron offenbar mit der Hand im Gesicht. dpa