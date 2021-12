Ohne Doktortitel ins Rote Rathaus

Der früheren Bundesfamilienministerin macht weiter die Affäre um Plagiate in ihrer Doktorarbeit zu schaffen, am Jahresende steht sie aber als Gewinnerin da. Die Berliner SPD zieht bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus noch an den Grünen vorbei, Franziska Giffey ist seit kurz vor Weihnachten erste Regierende Bürgermeisterin der Stadt. Sie regiert künftig wie zuvor Michael Müller mit Grünen und Linken, nachdem auch andere Optionen ausgelotet worden waren. Das Familienministerium wurde übrigens bis zur Bundestagswahl von Justizministerin Christine Lambrecht mit geleitet.

