Erst 62 Prozent geimpft Ludwigshafen wirbt weiter für Immunisierung

Knapp 62 Prozent aller Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger sind vollständig geimpft. Eine Erstimpfung haben bislang 63,8 Prozent erhalten. Diese Zahlen nannte Sozialdezernentin Beate Steeg in der jüngsten Sitzung des Ludwigshafener Stadtrats. „Wir haben noch Bedarf nachzulegen“, forderte sie und mahnte, in der Werbung fürs Impfen nicht nachzulassen. Alleine 4700 Menschen seien bei Sonderimpfaktionen immunisiert worden. Solche Aktionen solle es auch weiterhin geben. Auch wenn das Landesimpfzentrum in der Walzmühle zum Monatsende schließe, stehe die Einrichtung weiter für Sonderimpfaktionen bereit. Im September werde man dort noch Auffrischungsimpfungen für Seniorinnen und Senioren anbieten, die zum Jahresbeginn geimpft worden waren. Termine sind am 20. und 21. September. Auch in den Pflegeheimen und von den niedergelassenen Ärzten werde geimpft. Darüber hinaus sind Impfbusse in der Region unterwegs, bei denen sich jeder ohne Termin spontan immunisieren lassen kann. Unter anderem steht ein Bus an diesem Freitag bei Rossmann in Rheingönheim. Die Stadt sucht noch weitere Kooperationspartner, die Stellflächen und Strom für die Impfbusse zur Verfügung stellen können. {element} Verschiedene Organisationen bieten weiterhin Corona-Schnelltests an, unter anderem das DRK im Bürgerhof, die DLRG in Oggersheim und die Malteser im Stadtteil Süd. Temporäre Testcenter gab es zuletzt in Oggersheim (481 Tests) und beim Bliesfestival (822 Tests). Die Bewertung der lokalen Pandemie-Situation ist durch die neue Corona-Verordnung des Landes mit nun drei Leitindikatoren etwas komplexer geworden. Wir nehmen deshalb ab sofort in unserer Grafik auch die Zahl auf, wieviele Menschen mit Covid-19 – gerechnet auf 100 000 Menschen binnen sieben Tagen – ins Krankenhaus gekommen sind sowie den prozentualen Anteil der Covid-Patienten an der Intensivkapazität des Landes. Aktuell überschreitet Ludwigshafen nur in der Inzidenz den Schwellenwert. Damit ist die Stadt noch weit entfernt von Verschärfungen.

