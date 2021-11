Offiziell: Alarmstufe II tritt ab Mittwoch in Kraft - das sind die neuen Regeln

Stuttgart. Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg tritt am Mittwoch in Kraft. Das verkündete das Land am Dienstagnachmittag. Demnach wird im Südwesten die neu eingeführte Alarmstufe II ausgerufen, bei der in vielen Bereichen die 2Gplus-Regel gelten soll, um die vierte Welle der Pandemie einzudämmen. Vor allem Ungeimpfte sind von den strengeren Maßnahmen betroffen. Ein entsprechender Beschluss zur Änderung der Corona-Verordnung wurde am Dienstag vom Kabinett beschlossen. Damit setzte das Land die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom vergangenen Donnerstag um.

Ab Mittwoch gelten nun bei Veranstaltungen und in Bars sowie Clubs 2G plus. Damit haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, die zusätzlich einen Test vorweisen können. Auch auf Weihnachtsmärkten, bei Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, in Prostitutionsstätten und Diskotheken greift die 2Gplus-Regel. Zudem gibt es in Hotspots ab einem 7-Tage-Inzidenz-Grenzwert von 500 Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr des Folgetages für Ungeimpfte und Nichtgenesene. Das würde derzeit auch für die Stadt Mannheim gelten, die laut Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) am Montag eine Inzidenz von mehr als 520 aufwies.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hatte zuvor bereits gesagt, dass der Grenzwert von 450 Covid-19-Fällen auf den Intensivstationen zum zweiten Mal in dieser Woche überschritten worden sei. "Da dem Landesgesundheitsamt bereits am Montag (22. November) 489 Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen gemeldet wurden und aufgrund des fortschreitenden Infektionsgeschehens ein weiterer Anstieg zu erwarten ist, gelten die Regeln der Alarmstufe II bereits von morgen an", hieß es dazu in der Pressemitteilung des Landes. Die Alarmstufe II greift ab einer landesweiten Intensivbetten-Auslastung von 450 Corona-Patienten oder ab einer Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 6.

Auch im Einzelhandel und auf Märkten gilt wegen der stark steigenden Corona-Zahlen in großen Teilen Baden-Württembergs schon ab Mittwoch die 2G-Regel - ausgenommen ist die Grundversorgung. Die Landesregierung will, dass in der Alarmstufe II nur noch Geimpfte und Genesene in Hotspot-Regionen Zutritt zu den meisten Geschäften haben. Außerdem wird schon in der Alarmstufe I 2G auch für Hotels und Pensionen gelten. Ausgenommen sind dienstliche Übernachtungen, für die 3G gelten soll.

Die neuen Regeln im Überblick:

In der Alarmstufe II gilt 2Gplus künftig bei Veranstaltungen, auf Weihnachtsmärkten, bei Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, in Prostitutionsstätten und Diskotheken. Das heißt, der Zugang ist nur für Geimpfte oder Genesene gestattet, die zusätzlich einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen können. Aufgrund der damit verbundenen Herausforderungen für die Veranstaltungsbranche wegen bereits verkaufter Tickets, werden Verstöße in dieser Woche noch nicht verfolgt

Außerdem gelten zusätzlich in Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben- Tage-Inzidenz von mehr als 500 Ausgangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene von 21 bis 5 Uhr (Ausnahme bei Vorliegen triftiger Gründe, u. a. Berufsausübung, Besuch von Ehegatten oder Lebenspartnern und Spazierengehen / körperliche Bewegung allein im Freien). Im Einzelhandel gilt in diesem Fall grundsätzlich 2G (Ausnahme: Grundversorgung).

Für Friseurdienstleistungen gilt in beiden Alarmstufen eine 3G-Pflicht mit PCR-Tests.

Veranstaltungen und Weihnachtsmärkte werden ab der Alarmstufe auf 50 Prozent der Kapazität begrenzt.

In Hotels gilt für touristische Übernachtungen bereits ab der Alarmstufe 2G, bei geschäftlichen Übernachtungen 3G.

In Bus und Bahn sowie im Flugzeug gilt auf Grund bundesrechtlicher Vorgaben generell 3G.

Veranstalter müssen Test-, Impf- und Genesenennachweise grundsätzlich mit digitalen Anwendungen (z. B. der CovPassCheck-App) kontrollieren und den Namen anhand von Ausweisdokumenten überprüfen. Damit ist der Zutritt allein mit dem gelben Impfpass nicht mehr möglich, es muss der QR-Code per App oder in Papierform mitgeführt werden.

Ausnahmen für Schülerinnen und Schüler gelten nicht in Diskotheken – auch sie müssen 2G-Nachweise vorlegen, in der Alarmstufe II gilt 2Gplus.

Volljährige Schülerinnen und Schüler können nicht mehr den Schülerausweis vorlegen, um Zutritt zu erhalten. Für sie gelten die gewöhnlichen 2G- beziehungsweise 3G-Zutrittsregelungen.

Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren können noch voraussichtlich bis kurz nach dem Weihnachtsfest Zutritt mit dem Schülerausweis erhalten.

Die neue Corona-Verordnung wird im Laufe des Dienstags notverkündet und auf der Seite des Staatsministeriums veröffentlicht werden. (mit dpa)