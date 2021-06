Ökopartei will ihr Profil schärfen

Berlin. Sie hatten auf eine kleine Sensation gehofft, doch daraus wurde nichts. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt stehen die Grünen in dem Bundesland nur wenig stärker da als vor fünf Jahren: 5,9 Prozent statt vorher 5,2 – das ist eine Verbesserung, aber nur gerade so. Dabei hatten die Umfragen der Partei im Vorfeld Hoffnungen auf bis zu zwölf Prozent gemacht.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich Co-Parteichef Habeck am Montag darüber, dass die Gewinne nicht größer ausfielen. In der Partei habe es „natürlich Hoffnungen und Erwartungen“ gegeben, dass die Grünen ein besseres Ergebnis holen würden, sagte er – wies allerdings auch darauf hin, dass die Grünen nicht zum ersten Mal die Erfahrung machen, dass Umfrageergebnisse an der Wahlurne deutlich unterboten werden.

Habeck nannte mehrere Gründe für das schwache Abschneiden in Sachsen-Anhalt. Die CDU mit Ministerpräsident Reiner Haseloff habe von einem Amtsinhaberbonus profitiert, sagte er, wie schon die Regierungschefs von Thüringen, Brandenburg und Sachsen in den Wahlkämpfen 2019.

„Kein Rückenwind“

Doch auch das Agieren seiner eigenen Partei hat laut dem Grünen-Chef zum Ergebnis beigetragen. Die letzten drei Wochen seien „vielleicht kein Rückenwind“ für die Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen gewesen, räumte Habeck ein. Es habe „Unzulänglichkeiten und kleine Fehler“ gegeben. Zuletzt hatte es für die Grünen unter anderem Negativschlagzeilen wegen Unstimmigkeiten im Lebenslauf von Co-Parteichefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gegeben. Mehrmals wurden Angaben nach Nachfragen geändert und präzisiert. Zudem war die Partei in der Debatte über höhere Benzinpreise im Zuge der Klimaschutzbemühungen schlecht weggekommen. Man habe es nicht geschafft zu erklären, dass sich aus dem Grünen-Vorschlag dieselbe Preiserhöhung für Benzin ergeben würde wie aus den Plänen der Koalition, räumte Habeck ein.

Trotz aller Stolpersteine der letzten Wochen sieht er die Grünen aber in einer guten Position zu Beginn des Wahlkampfsommers. Die „Duell-Situation“ mit der Union sei genau da, worauf man gehofft habe. Niemand habe damit gerechnet, dass die zwischenzeitlich sehr hohen Umfragewerte der Partei ungebrochen bis September anhalten würden.

Beim Parteitag am kommenden Wochenende wollen die Grünen ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschließen und noch einmal das eigene Profil zu schärfen. Auch bei anderen Themen als dem Klimaschutz. Es sei eine Lehre aus der Landtagswahl, dass man sich „intensiv“ auch mit anderen Problemstellungen auseinandersetzen müsse, erklärte Habeck. Als Beispiele nannte er vor allem die Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Aber auch mit der „sozialen Frage“ wolle man sich beim Delegiertentreffen verstärkt auseinandersetzen.

