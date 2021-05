„Null Schadstoffe“ bis 2050

Brüssel. Umwelt ohne Gift: Strengere EU-Vorgaben sollen die Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden bis 2050 so weit senken, dass sie Mensch und Natur nicht mehr schaden. Schon bis 2030 soll dies Hunderttausende vorzeitige Todesfälle abwenden, die jährlich der Luftverschmutzung zugeschrieben werden. Die EU-Kommission legte am Mittwoch den Aktionsplan „Null Schadstoffe“ vor. Den Grünen ist der zu wenig konkret. Die Autoindustrie mahnt indes zu Augenmaß.

Zusatzkosten für Verbraucher

Der Aktionsplan sei „wichtig, weil Umweltverschmutzung in der EU heute zu einem von acht Todesfällen führt“, sagte Kommissionsvize Frans Timmermans. „Gefährlicher Krebs, Atemwegserkrankungen, all das steht in Verbindung mit Verschmutzung, und die Verwundbarsten der Gesellschaft leiden wie immer am meisten.“ Eine Million Tier- und Pflanzenarten auf dem Planeten seien zudem in Gefahr auszusterben.

Mit geplanten Gegenmaßnahmen bis 2024 könnten auf Industrie und Verbraucher neue Kosten zukommen. Diese seien jedoch geringer als Nichtstun, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius. Laut EU-Kommission werden etwa die Kosten für Luftreinhaltung auf 70 bis 80 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Luftverschmutzung richte jedoch gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden von 330 bis 940 Milliarden Euro jährlich an.

Die EU schätzt allein die Zahl vorzeitiger Todesfälle durch Luftschadstoffe auf jährlich 400 000. Diese Zahl soll bis 2030 um mehr als 55 Prozent gesenkt werden, wie es im Aktionsplan heißt. Dafür will die Kommission die EU-Standards für Luftqualität verschärfen und sich dabei an neuen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO ausrichten. Allerdings soll erst 2022 ein konkreter Vorschlag kommen.

Die EU-Kommission plant insgesamt strengere Anforderungen an Landwirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude und Energieerzeugung, um Schadstoffe an der Quelle einzudämmen. dpa