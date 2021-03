Altenstadt. Die rechtsextreme NPD hat bei den Kommunalwahlen in Hessen laut dem Trendergebnis mancherorts zweistellige Ergebnisse geholt. In Altenstadt (Wetteraukreis) bekam die Partei demnach 11,1 Prozent der Stimmen. Damit würde sie 1,1 Prozentpunkte zulegen im Vergleich zu 2016. In Leun (Lahn-Dill-Kreis) stimmten dem Trend zufolge zehn Prozent für die Rechtsextremen – das wären 1,2 Prozentpunkte weniger als 2016.

AdUnit urban-intext1

Die Gemeinde Altenstadt war 2019 in die Schlagzeilen geraten, weil der Beirat des Ortsteils Waldsiedlung Stefan Jagsch, den stellvertretenden Landesvorsitzenden der NPD in Hessen, zum Ortsvorsteher gewählt hatte. Nach einer bundesweiten Welle der Empörung berief das Gremium ihn wieder ab.

In weiteren Kommunen, in denen die NPD 2016 viele Stimmen geholt hatte, verlor sie nun deutlich: In der Wetterau-Stadt Büdingen fällt sie von 10,2 auf 3,3 Prozent, in Wetzlar sogar auf 1,1 Prozent (2016: 7,7). lhe