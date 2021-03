Berlin. Corona-Mutationen sind der neue Hauptfeind im Kampf gegen die Pandemie. Nachdem andere Länder beim Impfen an Deutschland vorbeigeprescht sind, will die Politik nun rasch aufholen. Angesichts einer rollenden dritten Infektionswelle wollen Bund und Länder neben den Impfzentren auch die Hausärzte flächendeckend bei den Immunisierungen mit einbeziehen.

Nach Ostern soll es losgehen, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitagabend im Anschluss an die Telefonschalte mit den Regierungschefs der Länder sagte. Die Impfkampagne müsse im zweiten Quartal „so flexibel wie möglich vorankommen“, betont sie. „Die Devise lautet: impfen, impfen, impfen.“ Es gehe darum, dass „bewährte deutsche Gründlichkeit um mehr deutsche Flexibilität ergänzt“ werde.

Zunächst eine Impfsprechstunde

Merkel hat auch eine wenig erfreuliche Nachricht mitgebracht: Angesichts einer bundesweiten 7-Tage-Inzidenz von fast 100 wird es bei den neuerlichen Beratungen von Bund und Ländern am Montag keine weiteren Lockerungen der Corona-Auflagen geben. Im Gegenteil. Der Lockdown wird wohl wieder verschärft. Merkel spricht von der „Notbremse, die ab einer solchen Inzidenz gezogen werden. „Wir werden leider von dieser Notbremse auch Gebrauch machen müssen“, sagt Merkel. Sie hätte sich gewünscht, ohne diesen Schritt auskommen, „aber das wird nicht möglich sein“.

Allerdings soll eine Ausweitung der Impfungen helfen, die Pandemie einzudämmen. So sollen Hausärzte flächendeckend spritzen. Wann genau, sollte eigentlich bereits bei Beratungen von Bund und Ländern am vergangenen Mittwoch geklärt werden. Doch wegen des vorübergehenden Stopps der AstraZeneca-Impfungen waren die Gespräche auf Freitag verschoben worden.

Wie nun aus dem gemeinsamen Beschlusspapier hervorgeht, sollen die Impfstofflieferungen an Hausarztpraxen in der Woche nach Ostern starten, also ab 5. April, wie Merkel sagte. Allerdings ist zunächst nur eine Impfsprechstunde pro Woche vorgesehen, da der Großteil der verfügbaren Dosen weiterhin in die Impfzentren der Länder geht, und zwar pro Woche etwa 2,25 Millionen Dosen. Für rund 50 000 Hausarztpraxen stünden Anfang April knapp eine Million Dosen bereit. Das bedeute eine wöchentliche Liefermenge von etwa 20 Impfdosen pro Praxis. In der Woche ab 26. April soll sich die Menge, die für niedergelassene Mediziner vorgesehen ist, auf knapp 3,2 Millionen Dosen verdreifachen. Im April stünden damit in Summe rund 15,4 Millionen Impfdosen zur Verfügung, davon gehen den Plänen zufolge circa 6,4 Millionen an die Hausärzte. Die Bundesländer haben die Option, auf Wunsch später in die routinemäßigen Impfungen in Praxen einzusteigen. Sie erhalten dann vorerst nur die Dosen für ihre Impfzentren zugeteilt. Die Mehrzahl der Länder will sich laut Merkel aber zeitnah beteiligen.

Angebot an alle

„Bund und Länder halten an dem Ziel fest, im Sommer allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot machen zu können“, heißt es in dem Beschluss. Eine Voraussetzung für die Umsetzung des Plans ist, dass der Hersteller Biontech/Pfizer bald wie versprochen zusätzlich vier Millionen Dosen seines Impfstoffs an die EU liefert. Deutschland erhielte davon 580 000 Dosen, von denen 250 000 in Impfzentren und Praxen bundesweit gespritzt werden.

Die verbleibenden 310 000 Dosen sollen nach Vorstellung des Kanzleramts bevorzugt für Impfungen in Hotspots eingesetzt werden. Genannt werden insbesondere die Grenzregionen zum französischen Département Moselle, wo die südafrikanische Virusvariante verbreitet ist. So bekommen das Saarland 80 000 und Rheinland-Pfalz 20 000 zusätzliche Biontech-Dosen. Bundesländer mit starkem Pendelverkehr nach Tschechien, wo die 7-Tage-Inzidenz zuletzt bei über 700 lag, erhalten ebenfalls Extra-Dosen von Biontech: Bayern und Sachsen je 100 000, Thüringen 30 000.

Für Impfungen in Arztpraxen gilt eine flexible Priorisierung. Der Beschluss betont, dass der Impfstoff insgesamt noch immer knapp ist. Daher bleibe es „notwendig, zunächst die besonders gefährdeten Personen entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Impfreihenfolge zu impfen“. Für die Impfungen in Arztpraxen gelte die Priorisierung der Impfverordnung „als Grundlage, die flexibel anzuwenden ist“. So sollten die Ärzte zuerst nicht mobile Patienten zuhause sowie Personen mit Vorerkrankungen spritzen. Zuletzt waren dagegen mehrfach Forderungen nach einer Aufhebung oder zumindest starken Flexibilisierung der Reihenfolge laut geworden.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisierte, wenn jetzt die Impf-Beschlüsse „auf mehr Flexibilität, weniger Starrheit und vorgezogene Impfungen in Hotspots setzt“, bedeute dies das Ende der „lebensrettende Impfpriorisierung für die Schwächsten“. Der Hausärzteverband kritisierte, die Praxen würden zu spät in die Impfkampagne einbezogen.