Berlin. In der Pandemie ist Angela Merkel zur „Basta-Kanzlerin“ geworden. Mit machtvoller Geste gegenüber den Ministerpräsidenten hat die Regierungschefin die langwierige Debatte um die Einhaltung der Corona-Notbremse beendet. Am Dienstag verabschiedete das Kabinett eine deutschlandweit verpflichtende Notbremse, die jedes Bundesland ziehen muss, wenn dort in einer Region die Zahl der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tage auf mehr als 100 steigt. „Wir setzen die Notbremse bundesweit um“, sagte Merkel. Die Regelung sei dann „nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch“.

Angesichts steigender Infektionszahlen und mehr Covid-19-Patienten in den Kliniken mahnte die Kanzlerin: „Wenn wir warten, bis alle Intensivbetten belegt sind, wäre es zu spät. Das dürfen wir nicht zulassen.“ Bundestag und Bundesrat müssten sich nun möglichst schnell mit der nationalen Notbremse befassen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dringt bereits auf Nachbesserungen. Es gebe „Fragen bezüglich der Rechtsfolgen und auch der Verhältnismäßigkeit“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Welche Regeln jetzt im Alltag gelten:

Bundesweite Notbremse

Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, sollen dort ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten. Diese sollen so lange in Kraft bleiben bis die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet. Dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Ausgangssperren

Zwischen 21 und 5 Uhr darf man die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück nicht mehr verlassen. Ausnahmen sind die „Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum“ wie etwa gesundheitliche Notfälle bei Mensch und Tier oder dringende medizinische Behandlungen. Auch die Ausübung eines Berufs ist in der Regel ausgenommen. Das Gleiche gilt für die Wahrnehmung von Sorge- oder Umgangsrecht. Die Ausgangsbeschränkungen sind jedoch umstritten. Die SPD im Bundestag mahnt Änderungen an.

Private Kontakte

Es darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 14 Jahre zählen extra. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung von Verpflichtungen im Zusammenhang mit Sorge- und Umgangsrecht gilt das nicht. Bei Veranstaltungen zu Todesfällen dürfen bis zu 15 Personen zusammenkommen.

Sport

Joggen nach 21 Uhr fällt unter die Ausgangssperre und ist nicht erlaubt. Ab 5 Uhr ist kontaktloser Individualsport möglich (allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands). Ausnahmen gelten für Berufs- und Leistungssportler.

Schulen und Kitas

Im Präsenz-Unterricht müssen Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal zweimal pro Woche getestet werden. Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander den Wert von 200 übersteigt, wird der Präsenz-Unterricht ab dem übernächsten Tag an allen Schulen, Unis und ähnlichen Bildungseinrichtungen verboten. Nur für Abschlussklassen und Förderschulen sind Ausnahmen möglich. Das Verbot auf dem Wert 200 gilt auch für Kitas. Notbetreuung ist möglich.

Kinderkrankentage

Der Anspruch von derzeit 20 soll auf 30 Tage pro Kind und Elternteil steigen. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch von 40 auf 60 Tage. Die Tage können von gesetzlich Krankenversicherten in Anspruch genommen werden, wenn das Kinder erkrankt, aber auch, wenn Schulen und Kitas geschlossen sind, die Präsenzpflicht aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot der Kita eingeschränkt ist. Dies gilt auch, wenn die Eltern im Homeoffice arbeiten.

Hotels und Gaststätten

Gastronomiebetriebe und Kantinen bleiben geschlossen. Ausnahmen: Kantinen in Pflegeheimen oder Rehaeinrichtungen. Essen aus Restaurants zum Mitnehmen bleibt erlaubt, ebenso die Auslieferung – auch nach 21 Uhr. Unterkünfte für Touristen dürfen weiterhin nicht öffnen.

Handel

Geschäfte oder Märkte mit Kundenkontakt müssen schließen. Ausgenommen sind etwa der Lebensmittelhandel, Apotheken, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumenläden, Märkte für Tier- und Futterbedarf sowie Gartencenter.

Friseure

Dienstleistungen mit körperlicher Nähe zum Kunden sind untersagt. Ausgenommen sind Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen, sowie Friseurbetriebe.

Tests in Unternehmen

Ab kommender Woche sind Betriebe verpflichtet, allen Beschäftigten, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, mindestens ein Mal pro Woche einen Selbst- und Schnelltests anzubieten. Für Arbeitnehmer in Berufen mit vielen persönlichen Kontakte sollen es pro Woche zwei verpflichtende Testangebote sein. Eine Pflicht für Mitarbeiter, sich testen zu lassen, gibt es nicht. Die Kosten für die Abstriche tragen die Firmen. Der Mittelstand hat Klage dagegen angekündigt.

Der weitere Fahrplan

Am Freitag wird sich der Bundestag in erster Lesung mit der Notbremse im neu gefassten Infektionsschutzgesetz befassen. Die Linkspartei hat sich bereits auf eine Ablehnung des Vorhabens festgelegt. Auch die FDP spricht sich gegen die Novelle aus. Die Grünen haben Zustimmung signalisiert.