Nordkorea testet erneut Rakete

Seoul/Tokio. Nordkorea hat durch einen Raketentest in der Region erneut für Unruhe gesorgt. Nach Angaben seiner Nachbarn Südkorea und Japan feuerte das isolierte Land am Samstag eine ballistische Rakete in Richtung offenes Meer ab. Beide Länder warfen Nordkorea vor, durch solche Waffentests ihre Sicherheit zu bedrohen. Dies sei eine „ernste Zeit“, in der die internationalen Spannungen wegen des Kriegs in der Ukraine eskalierten und in Südkorea am Mittwoch die Präsidentenwahl geplant sei, erklärte der Nationale Sicherheitsrat in Südkorea. Es war bereits der neunte nordkoreanische Raketentest seit Beginn des Jahres.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

270 Kilometer weit geflogen

Nordkorea selbst sprach am Sonntag von einem weiteren wichtigen Test in der Entwicklung eines Erdbeobachtungssatelliten. Durch den Test sei die Sicherheit verschiedener Systeme eines geplanten Aufklärungssatelliten geprüft worden, berichteten die Staatsmedien. Über die Rakete, die dazu eingesetzt wurde, gab es keine Angaben. Aufklärungssatelliten dienen vor allem militärischen Zwecken.

Nordkorea hat dieses Jahr schon neun Raketentests gestartet.

Zudem dürfte Nordkorea mit seinem jüngsten Raketentest seinen traditionellen Verbündeten China irritieren, wo am selben Tag die Jahrestagung des Volkskongresses begann. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Solche Raketen sind in der Regel Boden-Boden-Raketen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Rakete wurde nahe der Hauptstadt Pjöngjang in Richtung Osten abgefeuert. Sie sei dann bei einer Flughöhe von bis zu 560 Kilometern etwa 270 Kilometer weit geflogen, bevor sie ins Meer stürzte.

Nach fünf Jahren an der Macht tritt Südkoreas linksliberaler Präsident Moon Jae In im Mai ab. Zwei Monate vorher wählen die Bürger des Landes seinen Nachfolger. Neben dem künftigen Kurs zum Nachbarn Nordkorea steht die Entwicklung der Wirtschaft im Zentrum. dpa