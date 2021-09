Newsom übersteht „Recall“-Wahl

Sacramento/Washington. Der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien, Gavin Newsom, hat Prognosen zufolge ein Abwahlverfahren erfolgreich abgewehrt. Bei einer Sonderabstimmung sprach sich am Dienstag die Mehrheit der Wähler in dem Westküstenstaat dafür aus, Newsom als Gouverneur im Amt zu halten. Dies geht aus übereinstimmenden Berechnungen der Fernsehsender CNN, ABC und NBC in der Nacht zu Mittwoch hervor. Nach Auszählung von rund 70 Prozent der Stimmen hätten rund 64 Prozent der Wähler gegen eine vorzeitige Abwahl Newsoms gestimmt, meldete CNN.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom in Sacramento. © dpa

Newsom selbst trat bereits etwa eine Stunde nach Schließung der Wahllokale auf, um seinen Sieg zu verkünden. Er dankte den Wählern, dass sie den Abwahlversuch abgewehrt hätten. Viel habe auf dem Spiel gestanden, sagte der Gouverneur. Die Wähler hätten sich mit ihrem Votum klar für Wissenschaft, Impfungen, den Kampf gegen die Corona-Pandemie, für Vielfalt, Pluralismus und grundlegende Rechte ausgesprochen. „Jetzt zurück an die Arbeit“, schrieb der Gouverneur dann bei Twitter.

Eine Gruppe von Republikanern hatte das Abwahlverfahren gegen Newsom angestrengt und dafür mehr als die nötigen rund 1,5 Millionen Unterschriften gesammelt. Kalifornien ist eine Hochburg der Demokraten. Hätte Newsom seinen Posten vorzeitig verloren und wäre er durch einen Republikaner ersetzt worden, wäre das eine Sensation gewesen – und ein Desaster für die Demokraten.

Hochrangige Demokraten bis hin zu US-Präsident Joe Biden hatten im Vorfeld ihr politisches Gewicht eingesetzt, um Newsom im Wahlkampf zu unterstützen. Eine Niederlage des Gouverneurs in dem bevölkerungsreichsten US-Staat hätte auch für Bidens Regierung weitreichende Folgen gehabt. Newsom wurde von konservativer Seite unter anderem wegen seiner liberalen Einwanderungspolitik und strikten Corona-Regeln kritisiert. Mehrere Dutzend Gegenkandidaten traten an, um ihn als Gouverneur zu ersetzen. dpa

